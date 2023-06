Viel Spaß, Kinder! Der Sommer in Sachsen-Anhalt macht Lust auf Draußen

Magdeburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die heiße Jahreszeit und mit ihr die Familienurlaubszeit kommt in großen Schritten. Wer auf lange Flüge und teure Fernreisen verzichten möchte, findet in Sachsen-Anhalt eine bunte Palette an spannenden Ferien-Angeboten. In unserem Pressekit haben wir „echt familiäre" Highlights aus allen Tourismusregionen des Landes zusammengestellt.

Aktiv sein, die grüne Natur genießen und dabei sogar noch etwas Neues lernen zu Kultur und Geschichte – das ist typisch für Sachsen-Anhalt. So hat die Welterberegion Anhalt-Dessau Bitterfeld mit der WelterbeCard ein besonders günstiges Familienpaket zusammengestellt, um Sport, Spaß und Kultur zu erleben. Am besten geht das mit dem Rad, ob auf einer Industriekultur-Route oder durch das Dessau-Wörlitzer Gartenreich.

Radfahren ist im ganzen Land hervorragend möglich, denn neben einigen berühmten überregionalen Routen wie dem Europaradweg bietet das Land auch diverse Geheimtipps für Strecken auf dem Drahtesel. Kein Geheimtipp mehr ist, dass die Altmark ein Paradies für Pferdeliebhaber ist. Dort zieht sich ein dichtes Reitwegenetz durch grüne Auenlandschaften und kommt an malerischen Fischerdörfchen sowie majestätischen Hansestädten vorbei. Selbstredend, dass dort auch gewandert und geradelt werden kann.

Für Wanderlustige ist der Harz das ideale Terrain mit tausenden Kilometern Wanderwegenetz. Der wohl bekannteste Trail ist der Harzer-Hexen-Stieg, der 2023 seinen 20. Geburtstag feiert. Er führt vorbei an Fachwerkstädtchen, Zeugnissen einer mehr als 1000-jährigen Bergbaugeschichte und an faszinierenden Höhlen. Kurz vor dem atemberaubenden, wildromantischen Bodetal können sich Gäste an der Rappbodetalsperre in einer der dort angebotenen Adrenalinsportarten austoben.

Nervenkitzel gibt es auch in der Landeshauptstadt Magdeburg mit seinen Erlebnisparks zum Klettern und Fliegen. Das Schneeleoparden-Pärchen im Zoo oder die Geschichte des Doms und Kaiser Ottos des Großen im Ottonianum bilden dazu einen guten Kontrast. Im Umland von Magdeburg in der Region Mittelelbe begibt man sich auf die Spuren historischer Handelsrouten rund um das „weiße Gold" – eine Region, die man zu Fuß oder mit dem Rad bestens entdecken kann.

Im Süden Sachsen-Anhalts, der Saale-Unstrut-Region, locken zwei echt besondere Ausstellungen: das Besucherzentrum „Arche Nebra" öffnet im Juni seine Pforten und erzählt Geschichten zur rätselhaften Welt der Himmelsscheibe. Wenige Kilometer entfernt in Freyburg/Unstrut zeigt die neu eröffnete Rotkäppchen Erlebniswelt, wie der Sekt in die Flasche kommt.

Wer die Ruhe und die Natur liebt, kann im Biosphärenreservat Mittelelbe oder dem Landhof Neulingen in der Altmark ausspannen. Und was Altmärker Spargel mit dem dänischen Königshaus verbindet, berichten wir in einer kurzen Geschichte über den Spargelanbau, denn das leibliche Wohl darf nicht zu kurz kommen.

Zum Einstieg in unser Pressekit geben wir noch sechs tolle Tipps für Zelt- und Wohnmobilplätze in Sachsen-Anhalt, wo Familien besonders gern gesehen sind. Und natürlich legen wir auch die passenden, rechtefreien Fotos für unsere Geschichten bereit.

