Wassermanagement in Immobilien: Experten-Webinar stellt neue ÖNORM & EU-Trinkwasserrichtlinie auf den Prüfstand

Innsbruck (OTS) - Neue regulatorische Erfordernisse, wie die EU-Trinkwasserrichtlinie, aber auch Trockenheit und Wasserknappheit infolge des Klimawandels machen das Thema „sauberes Wasser“ für einen immer größer werdenden Kreis von Österreichs EigentümerInnen und Hausverwaltungen relevant. Der Techem Wassertechnik-Bereich lieferte gemeinsam mit Dr. Bernd Jenewein (Geschäftsführer der ARGE Umwelt-Hygiene) in einem Experten-Webinar am 6. Juni das notwendige Hintergrundwissen zu den neuen Anforderungen. Im Anschluss an das Webinar stand Jenewein gemeinsam mit einem Wassertechnik-Experten von Techem für Fragen zur Verfügung. Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäudetechnik. www.techem.at

Legionellen trotz hoher Qualität: die Trinkwassersituation in Österreich



„Die aktuelle Trinkwassersituation und -qualität sind in Österreich generell als gut zu bezeichnen“, so Jenewein, Geschäftsführer der ARGE Umwelt-Hygiene, einleitend. „Dennoch kam und kommt es auch hierzulande zu Krankheitsausbrüchen durch verunreinigtes Wasser. Insbesondere Legionellen sind ein Thema und – gerade auch durch Corona-bedingte Leerstände – hochaktuell.“

EU-Trinkwasserrichtlinie und ÖNORM B1921: Was ist neu?



Aus Sicht des Trinkwasserexperten Dr. Jenewein ist die Trinkwasserhygiene in Österreich bisher durch verschiedenste Regelungen und Normen zwar gut abgedeckt, die Umsetzung der neuen EU-Trinkwasserrichtlinie in nationales Recht ist aber bereits seit Jänner 2023 überfällig. Mit der Umsetzung der Trinkwasserrichtlinie wird es zum ersten Mal auch eine gesetzliche Legionellenuntersuchungspflicht im Trinkwasserbereich geben, die neue ÖNORM B1921 stellt schon die Weichen zur umfassenden Beurteilung aller Trinkwassererwärmungsanlagen.

Durch die Umsetzung der neuen ÖNORM B1921 ergibt sich für viele österreichische GebäudeeigentümerInnen eine neue Situation: Künftig fallen auch dezentrale Erwärmungsanlagen in Wohnobjekten in den Geltungsbereich der Norm die nun für zentrale und dezentrale Anlagen, also grundsätzlich auch für alle Wohnhäuser gilt.

Die neue ÖNORM B1921 umfasst erstmals eine detaillierte Bewertung der Gesamtanlage. Weiters erfolgt die Einteilung nicht mehr in Risikogruppen, sondern in Nutzungsbereiche (z.B. alle Wohn-, Büro-, Schulgebäude sowie für Pflegeheime und Krankenhäuser) mit unterschiedlich strengem Prüf- und Kontrollregime.

„Die neuen Regularien erhöhen die Anforderungen und betreffen auch wesentlich mehr HausbesitzerInnen bzw. Hausverwaltungen“, so Jenewein. „Klar ist, dass das Vorsorgen und Vermeiden wesentlich günstiger als Sanierungen sind.“ Zoran Jelen, Geschäftsführer des Techem Wassertechnik-Bereichs: „Genau hier bietet Techem in allen Bereichen der Wasserqualität in Immobilien ein Maximum an Rechtssicherheit durch höchste Qualitätsstandards an. Unser Trinkwassermanagementsystem wurde durch die Zertifizierung der TÜV AUSTRIA CERT überprüft und bestätigt.“

Die Veranstaltung am 6. Juni 2023 war bereits das dritte Webinar dieser Online-Veranstaltungs-Reihe von Techem. Unter den Webinar-TeilnehmerInnen waren u.a. ImmobilienentwicklerInnen, HauseigentümerInnen und ImmobilienverwalterInnen sowie Fachmedien, die anschließend die Thematik noch weiter diskutierten.

Der Techem Wassertechnik-Bereich betreut in Österreich, an sechs Standorten mit über 30 MitarbeiterInnen, rund 13.000 Immobilien. Über 25 Jahre Markterfahrung garantieren individuell auf den Kunden abgestimmte Lösungen rund um Korrosions- und Kalkschutz, Wassersparen und Heizungswasseroptimierung. Das Angebot reicht von Beratung, Planung und Installation der gesamten Hauswassertechnik bis hin zur regelmäßigen Servicierung und Wartung. Weiters im Portfolio sind technische Überprüfung der Wasserleitungen und Rohranlagen auf Legionellen und Mikrobakterien.

