Musik von Franz Ippisch ertönt am 15.6. im Amtshaus 15

Wien (OTS) - Der Tondichter und Cellist Franz Ippisch (1883 – 1958) flüchtete in der NS-Zeit nach Guatemala und wurde dort zum Gründer eines „Nationalorchesters“. Im Rahmen der Konzert-Reihe „Vertriebene Komponisten“ werden die Zuhörer*innen am Donnerstag, 15. Juni, im Amtshaus Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) ab 19.00 Uhr an den bedeutenden Künstler erinnert. Schauplatz des klingenden Gedenkabends ist der Festsaal (Zugang: Feststiege).

Gestaltet wird die musikalische Hommage an Franz Ippisch durch das Orchester „Vienna Royal Philharmonic“ und das Chorensemble „Koinonia“ (Leitung: Hans Hausreither). Sachkundiger Moderator der Veranstaltung ist der Musikforscher Peter Illavsky. Dieses Projekt wird vom Bezirk und weiteren Partnern unterstützt. Der Eintritt ist frei. Notwendig sind lediglich Reservierungen per E-Mail: viennaroyalphilharmonic@gmail.com.

Allgemeine Informationen:

Orchester „Vienna Royal Philharmonic“: https://viennaroyalphilharmonic.com

Tonsetzer Franz Ippisch (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Franz_Ippisch

Veranstaltungen im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

