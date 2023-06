CoviMedical: Verfahren gegen LEAD Horizon vor dem Handelsgericht Wien

Wien (OTS) - CoviMedical ist ein führendes Unternehmen aus Deutschland, das sich auf niedrigschwellige Diagnostik spezialisiert hat. Wir setzen intelligente Labortechnologie und digitale Schnittstellen ein und bieten über unsere Logistik eine schnelle europaweite Reichweite. Das Unternehmen berät zudem zur Digitalisierung des Gesundheitswesens und engagiert sich aktiv im Bereich Public Health.

CoviMedical steht für ein hybrides Gesundheitssystem und verfolgt einen innovativen Ansatz zur modernen Gesundheitsversorgung. Als Vorreiter im Bereich e-Health und der Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems kombinieren wir Medizin und Technologie, um eine effiziente Customer Journey zu gewährleisten. Unser Ziel ist es, durch unsere Leistungen medizinische Versorgung und Diagnostik einfach, ortsunabhängig und in hoher Qualität zugänglich zu machen.

Zum Verfahren CoviMedical / LEAD Horizon – Handelsgericht Wien / GZ 31 Cg 93/22v

Die Aussagen des Alleingesellschafters des Mehrheitsgesellschafters der LEAD Horizon GmbH, Michael Putz, welche dieser am 8.5.2023 unmittelbar nach der Verhandlung zwischen der CoviMedical GmbH und LEAD Horizon GmbH vor dem HG Wien gegenüber den Medien äußerte, werden von der CoviMedical GmbH entschieden zurückgewiesen. Aus Sicht der CoviMedical GmbH handelt es sich, anders als im Interview vom 8.5.2023 dargestellt wurde, bei den von CoviMedical erhobenen Klagsansprüchen um keinen „Spekulationsverlust“, sondern um Schadenersatzansprüche aufgrund frustrierter Aufwendungen, die CoviMedical aufgrund der Geschäftsbeziehung mit LEAD Horizon tätigte.

Im Übrigen wird auf die Erklärung der beiden Parteien, abrufbar auf den Websites von LEAD Horizon und CoviMedical verwiesen, wonach keine weiteren medialen Äußerungen abgegeben werden und auf das laufende Verfahren verwiesen wird.

CoviMedical gehört zur CKM Group

CoviMedical ist Teil der CKM Group, einer Firmengruppe an der Schnittstelle zwischen Gesundheit, Wissenschaft und Technologie. Basierend auf dem Unternehmens-Purpose “A healthier future for everybody” möchten wir ein besseres Gesundheitssystem schaffen und einen bewussten und gesunden Lebensstil ermöglichen, der für jeden zugänglich und bezahlbar ist. Dafür kombinieren wir die Möglichkeiten digitaler Lösungen und moderner Technologie mit wissenschaftlicher Forschung. Durch den Einsatz präventiver medizinischer Versorgung, e-Health- und Public-Health-Konzepte ermöglichen wir es Menschen, ihre Gesundheit proaktiv zu schützen und Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Zu der CKM Group gehören eine Vielzahl an Unternehmen aus den Bereichen IT, Diagnostik, Logistik, Forschung und Entwicklung sowie die Münchner Flughafen Klinik.

