WIR SIND WIEN.FESTIVAL: Queer & Fresh hosted by Conchita Wurst

Wien (OTS) - Am 15. Juni bietet des WIR SIND WIEN.FESTIVAL ein besonderes Highlight: Tom Neuwirth aka. Conchita Wurst wird im Vogelweidpark im 15. Bezirk bei Queer & Fresh ein deutliches Zeichen für eine offene, gleichberechtigte Gesellschaft und Diversität setzen. Mit Sakura, Anthea und Farce holt Conchita drei innovative, junge Künstler:innen auf die Bühne, die das Publikum auf das bevorstehende Pride-Weekend einstimmen. Einen Auftritt von Conchita selbst mit Band gibt es als Draufgabe.

Der Wiener Vogelweidpark wird morgen einmal mehr zum zentralen Schauplatz des WIR SIND WIEN.FESTIVALS. Ab 18 Uhr geht es los. Highlights gibt es an diesem Abend einige. Auf der Bühne steht eine der wichtigsten Musik- und Entertainment-Größen des letzten Jahrzehnts: Conchita Wurst. In den Mittelpunkt rückt diese, wie so oft, nicht allein sie selbst, sondern die Anliegen der Community: Freiheit und Gleichheit.

Conchita Wurst ist Sänger:in, Entertainer:in, Song Contest-Gewinner:in und Aushängeschild der LGBTI-Bewegung. Der von ihr gehostete Abend im Vogelweidpark bietet eine mehr als würdige Vorbereitung auf das kommende Pride-Wochenende. „Conchita Wurst steht für wichtige Anliegen: Für Akzeptanz, für Respekt und für Zusammenhalt. Das sind Parameter, die wir auch mit dem Konzept unseres Festivals vermitteln wollen. Ein Wien und eine Gesellschaft für alle. Wir freuen uns auf das Event mit Conchita und auf viele Besucher:innen“, so Monika Erb, Geschäftsführerin der BASiS.KULTUR.WiEN. Vor dem großen Finale, dem Auftritt mit eigener Band, bringt Tom Neuwirth zudem noch drei junge und aufstrebende Musikerinnen in den 15. Bezirk: Farce, Anthea und Sakura.

Farce ist Wahlwienerin und produziert facettenreichen und anspruchsvollen Pop. Melancholie und Fröhlichkeit kommen im selben Atemzug daher. Mainstream ist sie nicht. Die 25-Jährige, die aus dem Schwarzwald stammt und deren Eltern beide Musiker:innen sind, hat klassische Gitarre gelernt und produziert nicht nur Musik, sie gibt ihr Wissen dazu auch gerne weiter. In Workshops teilt sie ihre Erfahrung mit jungen Frauen, die ähnliches Vorhaben wie sie: Sound machen, den die Menschen hören sollten.

Anthea ist die zweite junge Künstlerin auf der WIR SIND WIEN-Bühne. Sie gilt als Hyperpop-Queen und kommt eigentlich aus der Welt der bildenden Kunst. Transdisziplinarität und das Verbindende sind auch Säulen ihres Konzepts. Sie versteht sich gerne als Artdirectorin ihrer Projekte. Genretechnisch verortet sich Anthea zwischen Artpop, Noise und Hardcore.

Die dritte im Bunde, Sakura, ist Singerin/Songwriterin und wird im Vogelweidpark ab 18 Uhr den Anfang machen. Sie ist beeinflusst von Indie, Folk und Rock. Sakura hat nicht nur musikalisch bereits viel erlebt. Die junge Musikerin kam über Hong Kong und London nach Wien. Diese Bewegung spiegelt sich auch in ihrer Musik wider. Spannung und Dynamik sind garantiert.

Queer & Fresh hosted by Conchita Wurst beginnt um 18 Uhr und endet um 21:30 Uhr. Der Eintritt ist, wie bei allen WIR SIND WIEN-Veranstaltungen, frei.

Über WIR SIND WIEN



Das WIR SIND WIEN.Festival hat den Anspruch, allen Bewohner:innen und Besucher:innen Wiens ein vielfältiges Kunst- und Kulturangebot zu bieten, das ohne soziale und ökonomische Barrieren funktioniert. WIR SIND WIEN bringt die Künstler:innen zu den Menschen. Das Narrativ des Festivals beschreibt das neu entwickelte Motto „Die Kunst ist: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort.“

Rückfragen & Kontakt:

BASIS.KULTUR.WIEN

Christian Eisner

Leitung Kommunikation

+43 660 1521402

eisner @ basiskultur.at

www.basiskultur.at