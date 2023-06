Warnstreik an der Zentralen Notaufnahme der Klinik Ottakring

Arbeitsniederlegung des ärztlichen Personals am 30. Juni 2023 zwischen 10 und 11 Uhr

Am 30. Juni wird es zwischen 10 und 11 Uhr zu einem Warnstreik des ärztlichen Personals der Zentralen Notaufnahme der Klinik Ottakring kommen Severin Ehrengruber 1/2

Weder die Generaldirektion noch die Gemeindepolitik haben uns spürbar bei unserer Arbeit unterstützt und bis heute hat keine maßgebliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen stattgefunden Aglaia Kotal 2/2

Wien (OTS) - „ Am 30. Juni wird es zwischen 10 und 11 Uhr zu einem Warnstreik des ärztlichen Personals der Zentralen Notaufnahme der Klinik Ottakring kommen “, gibt Severin Ehrengruber, Sprecher des Streikkomitees, im Namen des gesamten ärztlichen Personals der Zentralen Notaufnahme (ZNA) der Klinik Ottakring bekannt. „Mehrmals haben wir als Team auf die Missstände, Benachteiligungen und Hürden hingewiesen, die uns ein gesundes, nachhaltiges und patientenorientiertes Arbeiten in einem der wichtigsten Bereiche des Gesundheitssystems erschweren. Weder die Generaldirektion noch die Gemeindepolitik haben uns spürbar bei unserer Arbeit unterstützt und bis heute hat keine maßgebliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen stattgefunden “, erklärt Aglaia Kotal, die zweite Sprecherin des Streikkomitees, die Beweggründe für den Warnstreik.

Unter den aktuellen Rahmenbedingungen können patient*innengefährdende Zustände nicht ausgeschlossen werden. Zudem sei aufgrund dessen zu erwarten, dass es noch vor dem Winter zu weiteren personellen Abgängen komme, was die Lage weiter verschlimmern würde, befürchtet das Team der Zentralen Notaufnahme der Klinik Ottakring. „Um ein Beispiel zu nennen: Wir haben doppelt so viele Rettungsanfahrten wie ein anderes großes Krankenhaus in Wien bei gleichzeitig der Hälfte an Pflegedienstposten“, erklärt Ehrengruber.

Das Streikkomitee der Zentralen Notaufnahme an der Klinik Ottakring wendet sich daher mit folgenden Forderungen an den Arbeitgeber, um rasch neues Fachpersonal für die Abteilung gewinnen und verbleibendes Personal halten zu können:

Mindestens 20 Prozent mehr ärztliches Personal für die Abteilung Eine deutliche Anhebung der ZNA-Zulage, um die psychisch und physisch belastende Arbeit in einer Notaufnahme adäquat abzugelten Eine faire Verteilung der Rettungszufahrten auf alle Notaufnahmen Wiens, angepasst an den Personalstand und die tatsächlichen Bettenkapazitäten Eine zeitgemäße Ausstattung mit kritischer Infrastruktur, wie beispielsweise die Zurverfügungstellung von ausreichend Ultraschallgeräten

Solidarität mit dem Warnstreik der Ärztinnen und Ärzte gebe es von Seiten des Pflegepersonals, das sich mit einem eigens entwickelten Forderungskatalog ebenfalls an den Arbeitgeber wenden werde, betonen die Organisator:innen des Streiks. “Wir unterstützen selbstverständlich die vollumfängliche Umsetzung der pflegerischen Forderungen”, so Ehrengruber.

“Für die Dauer des Warnstreiks wird eine Rettungssperre für die Klinik Ottakring beantragt. Es ist jedenfalls dafür Sorge getragen, dass die Akut- und Notfallversorgung während der Dauer des Warnstreiks sichergestellt ist”, hält Kotal fest.

Service:

Alle Forderungen der ZNA der Klinik Ottakring im Detail: https://shorturl.at/inEM6

Video zur Streikankündigung: https://youtu.be/UALiKT7wjjw

