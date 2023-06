Vitrino. Leben, wo andere Urlaub machen.

Vermarktungsstart für HANDLER-Immobilie

Wir haben hochwertigen und nachhaltigen Lebensraum für eine aufstrebende Region entwickelt. Die Lage ist ein klarer Pluspunkt der Immobilie. Michael Leifert, Geschäftsführer HANDLER Immobilien GmbH 1/2

Klagenfurt ist in einem positiven Wandel begriffen. Der Bedarf und die Nachfrage nach Wohnraum sind in jedem Fall gegeben. Alexander Scheuch, Geschäftsführer Rustler Immobilien 2/2

Bad Schönau/Klagenfurt (OTS) - HANDLER steht für ganzheitliche Projektentwicklung und -ausführung und macht aus Lebensräumen Wirkungsräume. Mit unserem jüngsten Projekt „Vitrino“ schreiten wir vor in den Süden Österreichs.

Stadt, Land, See.

In der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt, nahe des Wörthersees entsteht aktuell ein Projekt der HANDLER Immobilienentwicklung. Im Bezirk Viktring lässt man neuen Wohnraum für eine aufstrebende Region entstehen. Gebaut wird ebenfalls von HANDLER.

Projekte wie die Koralmbahn lassen auf eine zusätzliche positive Entwicklung des Gebiets in den nächsten Jahren schließen. Des Weiteren sprechen die naturnahe Umgebung in Kombination mit der unmittelbaren Nähe zur Klagenfurter Innenstadt klar für die Immobilie. Kürzlich erfolgte bereits der Vermarktungsstart für die 78 freifinanzierten Eigentumswohnungen.

„ Wir haben hochwertigen und nachhaltigen Lebensraum für eine aufstrebende Region entwickelt. Die Lage ist ein klarer Pluspunkt der Immobilie. “, weiß Michael Leifert, der Geschäftsführer der HANDLER Immobilien GmbH

Diverser Wohnungsmix für breit gefächerte Zielgruppe.

Die Einheiten reichen von rund 40 bis 110 Quadratmeter und sind alle mit Freiflächen in Form von Balkonen oder Terrassen konzipiert. Der elegante und zeitlose Wohnstil bietet maximalen Komfort für Singles und Paare, wie auch für Familien. Das Projekt ist ÖGNI Gold zertifiziert und zeichnet eine besonders nachhaltige Immobilie aus. Supermärkte, der Hauptbahnhof und die Universität sind mit dem Fahrrad bequem erreichbar. Durch die gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist man in nur 20 Minuten in der Klagenfurter Innenstadt.

Vermarktungsstart durch Vertriebspartner ab sofort.

Für die Vermittlung der Eigentumswohnungen wurden das Makler-Team von Rustler Kärnten in Zusammenarbeit mit dem Klagenfurter Maklerunternehmen Constant Real Estate Group beauftragt.

„ Klagenfurt ist in einem positiven Wandel begriffen. Der Bedarf und die Nachfrage nach Wohnraum sind in jedem Fall gegeben. “, berichtet der Geschäftsführer von Rustler Immobilien, Alexander Scheuch.

Der Baustart erfolgt diesen Herbst und die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2025 geplant. Zum Verkauf stehen die Neubau-Wohnungen ab sofort. Interessent:innen können sich ab sofort über die Projekt-Website www.vitrino.at vormerken lassen.

