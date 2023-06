Verteidigungsministerin Tanner besucht Übung der 7. Jägerbrigade in Niederösterreich

Rund 350 Grundwehrdiener der 7. Jägerbrigade zeigen am Truppenübungsplatz Allentsteig was sie erlernt haben

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 13. Juni 2023, besuchte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die 7. Jägerbrigade am Truppenübungsplatz Allentsteig. Insgesamt 1.600 Soldatinnen und Soldaten aus Kärnten, der Steiermark und Niederösterreich trainieren von 12. bis 23. Juni 2023 ihre Einsatzfähigkeit zur militärischen Landesverteidigung auf drei Truppenübungsplätzen in Österreich. Etwa 1.150 davon üben in Allentsteig. Für rund 650 Grundwehrdiener des Einrückungstermins Jänner 2023 der 7. Jägerbrigade ist diese Übung auch gleichzeitig Höhepunkt und Abschluss ihres sechsmonatigen Grundwehrdienstes.

„Die derzeitige Sicherheitslage in Europa zeigt, wie wichtig es ist, dass sich unsere Soldatinnen und Soldaten - auch bereits als Grundwehrdiener - auf ihre militärischen Kernaufgaben konzentrieren können und dafür auch entsprechend trainieren. Daneben erfüllt das Bundesheer selbstverständlich seine Einsätze zur Überwachung der österreichischen Staatsgrenze, bei der Botschaftsbewachung und in den Auslandsmissionen. Das zeigt, wie vielseitig unser Bundesheer ist, dass es zahlreiche und höchst unterschiedliche Aufgaben zeitgleich bewältigen kann. Ich drücke allen Soldatinnen und Soldaten hier ganz fest die Daumen, dass sie die hier anstehende Zielüberprüfung in den nächsten beiden Wochen positiv bestehen und dann sehen können, wie wichtig ihr Beitrag für die Sicherheit Österreichs und seiner Bevölkerung ist“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Die Soldatinnen und Soldaten der 7. Jägerbrigade aus Kärnten (Jägerbataillon 25 u. Stabsbataillon 7), der Steiermark (Aufklärungs- u. Artilleriebataillon 7) und Niederösterreich (Jägerbataillon 12) führen am Truppenübungsplatz Allentsteig eine vierzehntägige Übung zur Erhöhung ihrer Einsatzbereitschaft durch. Die Grundwehrdiener werden dabei im Rahmen einer Zielüberprüfung auf ihre Einsatzbereitschaft am Ende ihrer Ausbildung überprüft.

Die 7. Jägerbrigade

Die 7. Jägerbrigade ist die einzige "leichte" Brigade des Österreichischen Bundesheeres. Ihre Soldatinnen und Soldaten erfüllen ihre Aufträge unter dem Motto "Offensiv - Präzise - Schnell" sowohl im Ausland als auch im Inland zum Schutz der Bevölkerung. Mit ihren speziellen Fähigkeiten, wie beispielsweise der Einsatzführung in urbanem Gelände inmitten der Bevölkerung, der Möglichkeit des Transportes von Soldatinnen und Soldaten mit Luftfahrzeugen in Räume, wo andere Kräfte des Bundesheeres nicht hinkommen, kann die "leichte" Brigade bestens auf derzeitige und zukünftige Bedrohungen reagieren. Damit ermöglicht sie der militärstrategischen Führungsebene eine Steigerung der Handlungsoptionen. Die Brigade verfügt über das Jägerbataillon 12 in Amstetten, das Jägerbataillon 18 in St. Michael i.O., das Jägerbataillon 25 in Klagenfurt, das Pionierbataillon 1 in Villach, das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 7 in Feldbach und das Stabsbataillon 7 in Klagenfurt, Bleiburg und Graz. Kommandant der 7. Jägerbrigade ist Brigadier Horst Hofer.



