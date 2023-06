Finanzbildungspreis KARDEA! - Das sind die Preisträger:innen 2023

Acht herausragende Projekte wurden bei der diesjährigen KARDEA!-Preisverleihung ausgezeichnet. Der Wettbewerb rückt Finanzbildung damit bereits zum vierten Mal in den Fokus.

Einreicher:innen aus Wien, Oberösterreich, Kärnten und dem Burgenland wurden ausgezeichnet.

Die 8 besten und kreativsten Projekte in insgesamt 3 Kategorien wurden mit wertvollen Geld- und Sachpreisen prämiert.

Nach einem ereignisreichen KARDEA!-Tag ganz im Zeichen der Finanzbildung, wurden die Preisträger:innen bei einer feierlichen Preisverleihung an der Wirtschaftsuniversität Wien in Anwesenheit hochkarätiger Gäste geehrt.

Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung mit über 150 Gästen ist gestern Abend der vierte Durchgang des Schulwettbewerbs KARDEA! zu Ende gegangen. Bei der Preisverleihung wurden die acht besten Ideen zum Thema Geld ausgezeichnet. Die Preisträger:innen beweisen mit den Projekten, dass Finanzkompetenz lebensnah vermittelt werden kann und gerade in herausfordernden Zeiten essentiell ist. KARDEA! wurde vom Sozialunternehmen Three Coins gemeinsam mit der ERSTE Stiftung und dem Financial Life Park initiiert und wird vom Bundesministerium für Finanzen und der WU Wien unterstützt.

KARDEA! Der Preis für junge Menschen und ihre Ideen rund um das Thema Geld

Aus den zahlreichen Einreichungen von Schüler:innen aus ganz Österreich wurden von einer Fachjury aus Vertreter:innen des Finanzministeriums, des Bildungsministeriums, der Schuldnerberatung sowie des Bildungssektors die besten acht Projekte ausgewählt. Ob Video, App, Übungsfirma, Präsentationen, Quizzes oder Podcast – mit ihren außergewöhnlichen Projekten und innovativen Ansätzen überzeugten die Gewinner:innen nicht nur die Jury.

Florian Bauer, Direktor für Social Finance, Nachhaltigkeit & Innovation der ERSTE Stiftung, unterstrich in seiner Laudatio für die Preisträger:innen: „Ein guter Umgang mit Geld ist eine wichtige Grundlage, um im Leben nachhaltige und gute Entscheidungen zu treffen. Sich mit diesem Thema so früh wie möglich auseinanderzusetzen ist daher essenziell, um Finanzkompetenz aufzubauen. Ich bin mir sicher, dass mit den Projekten ein Grundstein für einen sicheren Umgang mit Geld gelegt wurde und die Schülerinnen und Schüler einen wesentlichen Beitrag zu mehr finanzieller Gesundheit geleistet haben.“

Geld- und Sachpreise für ausgezeichnete Projekte

Über die Auszeichnung durch die KARDEA!-Fachjury dürfen sich acht Schulen aus vier Bundesländern freuen:

Wien (Volksschule Meridian, Business Academy Maygasse, Schulzentrum Franklinstraße),

Oberösterreich (MS 11 Linz, HBLA Lentia),

das Burgenland (Sportmittelschule Oberschützen) und

Kärnten (HTL Villach).

Finanzminister Magnus Brunner streicht die Bedeutung von Finanzkompetenz als einen wichtigen gesamtgesellschaftlichen Faktor hervor: „Mir ist es ein großes Anliegen, dass Bürgerinnen und Bürger gute finanzielle Entscheidungen treffen und selbstbestimmt am wirtschaftlichen Leben teilnehmen. Finanzielle Bildung ist die Basis dafür. Die Schülerinnen und Schüler haben eindrucksvoll bewiesen, dass der Umgang mit Geld bereits früh erlernt und im täglichen Leben angewendet werden kann. Finanzkompetenz ist nicht etwas Komplex und Lebensfernes, sondern wichtiger Bestandteil unseres Alltags. Ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich und bedanke mich bei den Organisatoren für den Schulpreis KARDEA!, den wir als Schirmherr im Rahmen der Nationalen Finanzbildungsstrategie gerne unterstützen. Je mehr Menschen gut mit Geld umgehen, desto besser für die Allgemeinheit!“

Der Vize-Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien, Harald Badinger, streicht in seiner Ansprache bei der Preisverleihung die Bedeutung des Themas Finanzbildung hervor: „Der Wirtschaftsuniversität Wien ist die Förderung von Wirtschafts- und Finanzbildung ein besonderes Anliegen. Wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen ist nicht nur für WU-Studierende wichtig, sondern für jede und jeden. Als öffentlich finanzierte Universität möchte die WU der Gesellschaft durch Wirtschafts- und Finanzbildungsinitiativen etwas zurückgeben. Der Finanzbildungspreis KARDEA! ist eine dieser Initiativen.“

Philip List, Leiter des Erste Financial Life Park: „Die heuer prämierten Projekte zeigen eindrucksvoll, dass Schülerinnen und Schüler nicht nur vor Kreativität und Tatendrang strotzen, sondern auch hochinteressiert und engagiert sind bei Geld- und Finanzthemen. Unsere Aufgabe ist es mit Initiativen wie KARDEA! dieses Interesse stetig zu fördern, den ein hohes Maß an Finanzbildung ist das Fundament für ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben. Ich möchte mich bei allen Schülerinnen und Schülern, die dieses Jahr mitgemacht haben, bedanken und den Gewinnerinnen und Gewinnern zu ihren hervorragenden Projekten herzlich gratulieren.

Über KARDEA!:

Der Finanzbildungspreis KARDEA! für junge Menschen und ihre Ideen rund um das Thema Geld wird seit vier Jahren von der ERSTE Stiftung, dem Erste Financial Life Park und dem Sozialunternehmen Three Coins mit Unterstützung der Wirtschaftsuniversität und unter der Schirmherrschaft des Finanzministeriums vergeben. Mitmachen können alle Schüler*innen in Österreich – entweder allein, als Gruppe oder im Klassenverband. Je nach Alter kann in drei Kategorien eingereicht werden: Kategorie „jung und wild“ für Volksschüler:innen, Kategorie „Das Taschengeld wird knapp“ für Unterstufenschüler:innen (AHS Unterstufe, NMS) und Kategorie „Almost erwachsen“ für Oberstufenschüler:innen (AHS Oberstufe, BMS, BHS, PTS, Berufsschulen). Die Einreichfrist für den nächsten Durchgang von KARDEA! startet im Oktober 2023. Nähere Informationen: www.kardea.org.

