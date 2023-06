SPÖ: Starke Doppelspitze unterstützt Bablers Comeback der Sozialdemokratie

Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim neue SPÖ-Bundesgeschäftsführer*innen – Babler: „Neues Führungsduo in der Löwelstraße wird SPÖ zu moderner Mitmach-Partei machen“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler hat heute, Dienstag, die neue Doppelspitze der SPÖ-Bundesgeschäftsführung präsentiert. Die 40-jährige Wienerin Sandra Breiteneder und der 39-jährige Niederösterreicher Klaus Seltenheim wurden heute vom SPÖ-Bundesparteivorstand einstimmig zur Doppelspitze für die SPÖ-Bundesgeschäftsführung bestellt. „Jetzt beginnt der Aufbruch. Wir wollen mehr Sozialdemokratie wagen und die Menschen überall im Land erreichen und überzeugen. Ich bin froh, die Bundesgeschäftsstelle mit zwei Persönlichkeiten besetzen zu können, die enorme Kampagnen-Expertise haben und die SPÖ zu einer modernen Mitmach-Partei machen werden“, so Babler nach den Sitzungen der SPÖ-Gremien zu den Schwerpunkten der Neu-Organisation der SPÖ. ****

Sandra Breiteneder kommt aus Wien, ihre politische Heimat ist die Gewerkschaft und die SPÖ Ottakring. Sie fungierte als Bundesfrauensekretärin und internationale Sekretärin in der Gewerkschaft GPA. Bis zu ihrem Wechsel in die Löwelstraße arbeitete Breiteneder als Arbeitsmarktexpertin und stv. Büroleiterin des Geschäftsführers des Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds (waff). Breiteneder bringt auch internationale Expertise mit in ihr Amt. Sie war u.a. Assistentin des SPÖ-EU-Abgeordneten Hannes Swoboda und Referentin für Digitalisierung und europäische/internationale Angelegenheiten im Büro von SPÖ-Staatssekretärin Muna Duzdar.

„Es ist mir eine Freude und Ehre, als neue SPÖ-Bundesgeschäftsführerin gemeinsam mit Klaus Seltenheim und Andreas Babler die Neuaufstellung der Partei voranzubringen. Gemeinsam machen wir die SPÖ zu einer modernen Mitmach-Partei: Wer Mitglied ist, soll auch mitreden dürfen”, bekräftigt die Bundesgeschäftsführerin. „Allein in der letzten Woche sind weit über 1.000 neue Mitglieder eingetreten. Dieses Jahr wollen wir noch 10.000 neue Mitglieder gewinnen“, sagt Breiteneder.

Sandra Breiteneder bildet zusammen mit Klaus Seltenheim das neue Führungsduo in der Löwelstraße. Seltenheim ist in der SPÖ Niederösterreich verankert. Der ehemalige Kulturmanager hatte in der Partei schon verschiedene Funktionen inne. Er arbeitete in der Organisationsabteilung der Bundes-SPÖ und verantwortete im Wahljahr 2019 die Wahlkampagne der ehrenamtlichen Aktivist*innen für die EU- und Nationalratswahlen. Danach wechselte er als Bezirksgeschäftsführer der SPÖ St. Pölten nach Niederösterreich und stieg zum Landesgeschäftsführer der SPÖ NÖ auf.

Für Seltenheim steht die Einigung der Partei ganz oben auf der Agenda. Er kennt die Sozialdemokratie in der Stadt wie am Land. Die Tour des SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler durch alle Bezirke Österreichs wird ein wesentliches Element im Einigungsprozess. „Der Kampf um den ersten Platz beginnt heute. Ich werde all meine Stärken und meine gesamte Erfahrung einbringen, damit wir als SPÖ gemeinsam mit Andreas Babler wieder Erfolge feiern. Von hier an geht's bergauf“, erklärt Seltenheim.

SERVICE: Fotos und Lebensläufe der SPÖ-Bundesgeschäftsführer*innen Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim stehen auf der Website der SPÖ unter www.spoe.at/bundesgeschaeftsfuehrung/ zum Download zur Verfügung. (Schluss) mb/bj

