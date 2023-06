P19 Studienpräsentation: Mobilität im Payment-Sektor

Wien (OTS) - Payment ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: Mobilität spielt in unserer aller Leben täglich eine zentrale Rolle. Im Auftrag von P19 setzte KRAFTKINZ die Payment-Studie zum Thema „Mobilität im Payment-Sektor“ um. Untersucht wurden die neuesten Entwicklungen und Potenziale von Bezahllösungen im Bereich der Mobilität. Die Studie beleuchtet unter anderem die Trends in der E-Mobilität, die Fahrzeugflotte als Bezahlsystem, Shared Mobility, Taxifahrten und die fortschreitende Digitalisierung in Bezug auf Bezahlmethoden.

P19 lädt gemeinsam mit renommierten Payment Pioneers zur Studienpräsentation ein. Im Anschluss findet ein Payment-Brunch mit den Key-Player:innen der Szene statt.





DI 20.06.2023 // 9:30 Uhr

Motto am Fluss, Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien





Gesprächspartner:innen

Martin Essl // Uber Austria

// Uber Austria Piotr Kwasniak // Mastercard Austria

// Mastercard Austria Birgit Kraft-Kinz // P19 Founderin/KRAFTKINZ

// P19 Founderin/KRAFTKINZ Martin Sprengseis // P19 Founder/bluesource





Wir bitten um verbindliche Zusage bis 16.06.2023 unter p19 @ kraftkinz.com.

P19 ist die Plattform von mehr als 900 Payment Pioneers (Stand 2023), die die Sichtbarkeit innovativer Payment-Lösungen und Unternehmen in Europa forciert. Über die Vernetzung der Payment Pioneers wird die Kollaboration und Innovation im Wirtschaftsraum Europa gefördert. Werde Teil davon: p19.io/payment-pioneers.

P19 Studienpräsentation: Mobilität im Payment-Sektor

Datum: 20.06.2023, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Motto am Fluss, Erdgeschoss

Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.p19.io

Rückfragen & Kontakt:

c/o KRAFTKINZ Powergroup GmbH

Brendan Philipp

01 803 308 416

brendan.philipp @ kraftkinz.com