ASFINAG: Ö3-Verkehrsaward geht an oberösterreichische Traffic Manager für „Whirlpool-Einsatz“

Aufblasbares Becken von der Autobahn entfernt, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Innenminister Gerhard Karner übergaben Auszeichnung

Wien/Linz (OTS) - „Pool am rechten Fahrstreifen der A 1 Westautobahn, Richtung Salzburg auf Höhe Asten“ –diese Meldung aus der Verkehrsmanagementzentrale Wels erreicht am 27. Mai 2022 um 16.30 Uhr die Traffic Manager Kerstin Gföllner und Jörg Hofmann. Die ASFINAG Mitarbeitenden sind in Wels stationiert und versehen auf den Autobahnen im Großraum Linz Dienst. Rasch vor Ort, drosseln sie vom Einsatzauto aus zunächst den starken Verkehr im Zulauf. „Schließlich haben wir die Autos auf allen drei Fahrstreifen zum Stillstand gebracht. Bei 130 km/h ist das eine riskante Sache, aber es geht nicht anders. In so einem Fall können wir erst helfen, wenn der Verkehr steht. Der dann auf den Pannenstreifen geschobene Einsatzgrund erwies sich bei näherer Betrachtung als Whirlpool – klingt vielleicht kurios, ist aber brandgefährlich“, so Gföllner und Hofmann.

Dieser umsichtige Einsatz ist der Anlass für die diesjährige Verleihung des Ö3-Awards an die ASFINAG. „Die heutige Auszeichnung ist auch eine Anerkennung für den tagtäglichen Einsatz der Teams unserer Traffic Manager insgesamt“, betonte ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl, „Ladegutverluste beschäftigen uns leider regelmäßig, sie sind für die Kolleginnen und Kollegen immer auch ein Sicherheitsrisiko und die Beseitigung verlangt daher höchste Professionalität.“

Mehr als 7.800 verlorene Gegenstände sorgten 2022 für Gefahr auf Autobahnen und Schnellstraßen

Der Verlust von Ladegut aufgrund mangelhafter Sicherung kann klarerweise auch für die Lenkerinnen und Lenker zur Gefahr werden. Ganz genau 7.834 entsprechende Meldungen registrierte die ASFINAG dazu im Vorjahr. Und jeder noch so kleine Gegenstand, der von der Fahrbahn aufgesammelt werden muss, birgt ein Gefährdungspotential. Alle Fahrzeuglenkenden sind dabei gesetzlich verpflichtet, für die ordentliche Sicherung von Ladegut zu sorgen. Im Fall des Whirlpools waren nicht nur die Transportgurte viel zu locker angezogen, der Pool war aufblasbar – und er wurde am viel zu kleinen Anhänger unverständlicherweise auch aufgeblasen transportiert.

ASFINAG Traffic Manager österreichweit in vier Ballungsräumen präsent

2013 nahm diese spezielle Verkehrseinheit in Wien und Wien-Umgebung zum ersten Mal den Dienst auf. Wie erfolgreich der Einsatz war und ist, zeigt sich am Rollout. Seit 2018 sind die Traffic Manager auch im Großraum Linz und seit 2021 in Salzburg unterwegs. Ganz neu greifen sie seit Mai auch im Raum Graz auf der Strecke ein und sorgen so für besseren Verkehrsfluss. Zum breiten Aufgabespektrum zählen unter anderen die rasche Unfallabsicherung und die Unterstützung der Einsatzorganisationen bei Ereignissen, um die Dauer von Sperren oder Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten.

Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG

Mag. Christoph Pollinger, M.A.

Pressesprecher

Tel.: +43 (0) 664 60108 - 16841

christoph.pollinger @ asfinag.at

www.asfinag.at