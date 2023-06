Jung, weiblich, technisch interessiert? Bewirb dich jetzt bei „Digital Pioneers“!

Wien (OTS) - Du willst deine Karriere in einem technischen Beruf starten? Du bist eine junge Frau zwischen 17 und 27 Jahren? Du wohnst in Oberösterreich, Tirol oder Vorarlberg? Dann erwarten dich beim Berufseinstiegsprogramm „Digital Pioneers“ neue Möglichkeiten. Geboten wird eine Grundausbildung mit anschließender Praxisphase in Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Es sind noch ein paar Teilnahmeplätze verfügbar, Bewerbungen sind bis 7. Juli 2023 unter digitalpioneers.at möglich.

Mit der zweiten Ausgabe von „Digital Pioneers – dein digitales Jahr“ wollen die Plattform Industrie 4.0 Österreich, der Digital Campus Vorarlberg, die Berufsförderungsinstitute (BFI) Oberösterreich und Tirol sowie die Bundesarbeitskammer (BAK) noch mehr Frauen dazu ermutigen, den Schritt in die digitale und technische Berufswelt zu wagen: In der Grundausbildung (10 bis 12 Wochen) werden unter anderem Grundkenntnisse in Programmierung, Innovation, Kreativität und Projektmanagement vermittelt. Danach folgt eine achtmonatige Praxisphase in einem Industrieunternehmen in Oberösterreich, Tirol oder Vorarlberg.

Praxis in innovativen Unternehmen sammeln

Die digitalen Pionierinnen erhalten nach der soliden Grundausbildung Einblick in den Arbeitsalltag bei innovativen Unternehmen, darunter klingende Name wie Alpla, Blum, BRP Rotax, Doppelmayr, Fink Zeitsysteme, Hirschmann Automotive oder Treely.

„Das Projekt ‚Digital Pioneers‘ hat mir ermöglicht, in eine neue Berufswelt einzusteigen, an die ich nie gedacht hätte. Ich setzte Projekte um, mit deren Thematik ich mich vorher nie beschäftigt habe. Ich konnte viele vorbildhafte Frauen kennenlernen, die mir wichtige Denkanstöße gegeben haben. Und danach konnte ich meine erlernten Skills als IT-Projektleiterin unter Beweis stellen. Ich kann nur alle jungen Frauen dazu ermutigen, sich neuen Herausforderungen zu stellen und ihren eigenen Weg in der digitalen Welt zu gehen – ‚Digital Pioneers‘ ist das optimale Sprungbrett dafür“, erzählt die erfolgreiche „Digital Pioneers“-Absolventin Esma Sahan.

Skills für die zukünftige Arbeitswelt

„Junge Menschen sind tendenziell zu wenig an Technik interessiert oder trauen sich technische Berufe nicht zu, wie eine kürzlich veröffentlichte Studie der FH OÖ ergab – genau das wollen wir mit ‚Digital Pioneers‘ ändern und adressieren dafür gezielt junge Frauen. Dank der Unterstützung durch zahlreiche Projektpartner wie Digital Campus Vorarlberg, BFI und BAK sowie Förderer wie Klimaschutzministerium, FFG, Land Oberösterreich und AMS Oberösterreich können nun erneut Teilnehmerinnen aus Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg technische und digitale Skills für die zukünftige Arbeitswelt erwerben“, freut sich Plattform Industrie 4.0-Geschäftsführer Roland Sommer.

Die Plattform Industrie 4.0 Österreich beschäftigt sich schon seit langer Zeit eingehend mit Zukunftsberufen: Mit der Kampagne „Mission Futurejob“ sollen junge Menschen über Angebote und Ausbildungen in der Industrie informiert werden. Im EU-Projekt „BRIDGES 5.0“ werden zukünftige Skills für menschzentrierte, nachhaltige und resiliente Technologien erforscht.

Im Rahmen des „Erasmus+“ Programmes wurden in mehreren Workshops mit der polnischen „Future Industry Platform“ digitale Kompetenzen in den Bereichen Programmierung, Big Data & Data Science und Visualisierung für Technologie-Cluster diskutiert.

Bewerbung und Infoabend unter digitalpioneers.at

Pionierinnen können sich bis 7. Juli 2023 bewerben. Die Grundausbildung startet am 2. Oktober 2023, ab Jänner 2024 beginnt die Praxisphase in den Unternehmen.

Interessierte können am Dienstag, 13.06.2023 um 17:00 Uhr bei einem Online-Infoabend nähere Infos erhalten – die Bewerbung zum Programm und Anmeldung zum Infoabend ist unter digitalpioneers.at möglich.

Für weitere Informationen und Anmeldung kontaktieren Sie:

Vorarlberg

Larissa Hermann – Beratung & Programm Managerin

+43 50 258 8615

larissa.hermann@digitalcampusvorarlberg.at

Website: www.digitalcampusvorarlberg.at

Tirol

Daniel Scheiber

+43 512 59660125

daniel.scheiber@bfi-tirol.at

Website: www.bfi.tirol

Oberösterreich

Andrea Koscher – Programm Managerin

+43 664 88706821

andrea.koscher@bfi-ooe.at

Website: www.bfi-ooe.at

Über die Plattform Industrie 4.0 Österreich

Die Initiative hat sich seit ihrer Gründung 2015 durch das Bundesministerium für Klimawandel (BMK) gemeinsam mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden zu einem etablierten Kompetenzträger zum Thema Industrie 4.0 entwickelt. Der Verein setzt Aktivitäten, um eine dynamische Entwicklung des österreichischen Produktionssektors zu sichern, Forschung, Innovation und Qualifikation zu forcieren und zu einer qualitätsvollen Arbeitswelt sowie zu einem hohen Beschäftigungsniveau beizutragen. Das Ziel ist, die neuen technologischen Entwicklungen und Innovationen der Digitalisierung bestmöglich für Unternehmen und Beschäftigte zu nutzen und den Wandel für die Gesellschaft sozialverträglich zu gestalten. Weitere Informationen unter www.plattformindustrie40.at

