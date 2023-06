Summer Feeling in der Therme Wien

Eintritt den ganzen Sommer über zum Sommertarif, egal bei welchem Wetter!

Wien (OTS/RK) - Freischwimmen und den Sommer genießen, Kopf und Körper in Balance bringen, sich rundum wohlfühlen, denn die Therme Wien hat an alles gedacht.



Sommertarif – egal bei welchem Wetter

Zwischen 1. Juni und 31. August 2023 gilt der günstige Sommertarif, unabhängig von der Wettersituation:



Montag - Sonntag & Feiertage:

Tageskarte Erwachsene 29,50 Euro statt 35,50 Euro

Tageskarte Jugendliche 19,70 Euro statt 22,10 Euro

Tageskarte Kinder 18,70 Euro statt 21,10 Euro

Tarife für Kinder gelten vom 3. bis zum vollendeten 8. Lebensjahr (8. Geburtstag). Tarife für Jugendliche gelten vom vollendeten 8. bis zum vollendeten 14. Lebensjahr (14. Geburtstag).

Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt.

Zutritt für Kinder und Jugendliche nur in Begleitung eines Erwachsenen.



Den Sommer in vollen Zügen genießen

Mit dem „Sommer-Genuss-Ticket“ erhält man Zugang zu einem eigenen, exklusiven Liegebereich – den Genuss-Terrassen. Um nur 49,00 Euro bekommen die Gäste einen garantierten Tagesthermeneintritt mit Kästchen, eine reservierte Liege mit Schirm im exklusiven Liegebereich, ein Leih-Badetuch für den Tag und einen 20 Euro Gutschein für Thermenkulinarik.



Zur Ruhe kommen. Einen ganzen Tag lang voll Entspannung und Erholung in der modernsten Stadttherme Europas erleben. Das Sommer-Wohlfühl-Ticket um 72 Euro ermöglicht das! Es umfasst neben einer Tageskarte für die Therme mit Kästchen auch eine wohltuende 25-minütige Aloe Vera Sommermassage, ein Leih-Badetuch und erfrischende Kulinarik in Form eines 10 Euro Gastrogutscheines. Zusammen mit den duftenden Sträuchern und Kräutern im Garten der Inspiration werden Optimismus und Unbeschwertheit geweckt. Das sorgt für körperliches und geistiges Wohlbefinden.



Jetzt neu: Die Relax! Gartenlounge

Der Relax! Tagesurlaub der Therme Wien ist ein entspannter Zwischendurch-Auftanken-Urlaub, bei dem die Besucher*innen das Alltagsgepäck beim Check-in abgeben und sich nur mehr ihren eigenen Wünschen widmen, ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden. Ab 94,00 Euro stehen den Relax! Tagesurlauber*innen neben dem Tageseintritt mit Kabine inkl. Sauna, ein sofortiger Check In, ein ganzer Leih-Badekorb (gefüllt u.a. mit einem kuscheligen Leih-Bademantel und zwei Leih-Badetüchern), eine reservierte Liege in der exklusiven Relax! Lounge, Rabatte auf Massagen oder Einkäufe im Thermenshop und vieles mehr zur Verfügung.



Die Relax! Lounge hat nicht nur einen schönen Blick in den Garten der Therme Wien, sie hat jetzt auch einen eigenen exklusiven Außenbereich erhalten: Die neue Relax! Gartenlounge exklusiv für alle Relax! Tagesurlauber*innen.



So schmeckt der Sommer: Orangerie und Frozen Joghurt Bar

Die neue Orangerie verwöhnt mit frischen Früchten to go und frisch gepresstem Orangensaft. So kann man gut gelaunt in den Sommertag starten und sich immer wieder erfrischen. Frozen Joghurt ist ein herrliches, sommerliches Geschmackserlebnis. Cremiges, eiskaltes Joghurt und obendrauf alles, was einem den Tag versüßt. Die neue Frozen Joghurt Bar hat sich genau dafür viele Toppings ausgedacht. Die Orangerie und die Frozen Joghurt Barbefinden sich im Garten der Inspiration – geöffnet bei Schönwetter.



Thermeneintritt online buchen

Wer für heiße Sommertage einen Thermenbesuch einplant, kann sich online unter shop.thermewien.at den Eintritt auch an auslastungsstarken Sommertagen sichern. Und da lohnt es auch, immer wieder vorbeizuschauen, um vielleicht ein besonderes Schnäppchen zu erwischen.

