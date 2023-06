Geballtes Know-how aus Österreich für "twin transition" der EU

Die ÖHV baut ihr Engagement auf europäischer Ebene weiter aus und bringt Know-how in Sachen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zur Weiterentwicklung der Branche ein.

Wien (OTS) - Nach der erfolgreichen Umsetzung des EU-Projektes „European Tourism Going Green“ in Österreich baut die ÖHV ihr Engagement auf europäischer Ebene in der Expert Group „Together for EU Tourism“ aus: „Der Tourismus und die großen Megathemen unserer Zeit – Arbeitsmarkt, Inflation und Energiekosten, Nachhaltigkeit natürlich – haben eines gemeinsam: Sie überschreiten Grenzen. Damit Politik und Interessenvertretung in den Bereichen mehr bewegen, müssen sie das auch tun“, erklärt ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer. Die ÖHV wurde auf Grund ihrer Expertise und Aktivitäten in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung in die Expert Group nominiert. Die Gruppe zählt aktuell 41 Mitglieder aus unterschiedlichen Bereichen der Branche.

Österreichisches Know-how für europäische „twin transition“ gefragt

Konkret soll die Expert Group die „twin transition“ vorantreiben, den Weg zu einem C02-neutralen Europa mit Hilfe digitaler Technologien, an der Schnittfläche zweier Themenfelder, die seit Jahren voll im Fokus der ÖHV stehen: „Spätestens seit der 2016 erschienen ÖHV-Studie ‚Hotellerie 4.0‘ forcieren wir gezielt die Digitalisierung der Hotellerie, 2019 kam mit der noch immer laufenden Kampagne ‚Zeichen setzen‘ Nachhaltigkeit dazu“, so Gratzer. Neben der ÖHV sind aus Österreich auch ÖHV-Ehrenpräsidentin Michaela Reitterer, Eigentümerin und Geschäftsführerin des Boutiquehotel Stadthalle, und Prof. Dr. Christian Baumgartner von der Fachhochschule Graubünden, in der Expert Group vertreten.

