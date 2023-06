AUSTRIACUS: Wiener Kreative können noch bis zum 30. Juni einreichen

Wien (OTS) - Erstmals ist die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der WKW Teil des bundesweiten AUSTRIACUS Awards. Damit wird der Preis vervollständigt – es sind nun alle Bundesländer vertreten. Noch bis zum 30. Juni können Wiener Kreative ihre Arbeiten in zwölf Kategorien einreichen. Die drei Sieger jeder Kategorie steigen zum Bundeswerbepreis auf. Der AUSTRIACUS zeichnet die besten Unternehmen der österreichischen Werbewirtschaft aus, die ihre Kreativität und Professionalität auf dem heimischen Kommunikationsmarkt unter Beweis stellen.

Vielseitige Kategorien

Einreichungen sind in zwölf Kategorien möglich: Kampagne, Event, Dialog Marketing, Grafik Design, Out of Home, Print, Digital, Audio, Bewegtbild, Public Relations, POS – Messearchitektur sowie Verpackungsdesign. Die Einreichfrist für den diesjährigen AUSTRIACUS Award läuft noch bis 30. Juni 2023. Im Premierenjahr gilt ein Sonderpreis von 120 € netto pro Einreichung.

"Mit der Teilnahme der Fachgruppe Wien ist der Bundeswerbepreis heuer komplett! Wir freuen uns, die herausragenden Projekte und Cases aus Wien im AUSTRIACUS Award zu präsentieren", so Jürgen Bauer, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien.

Bewertung durch vielseitige Jury

Alle Mitglieder der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien mit aufrechter Gewerbeberechtigung sind eingeladen, ihre Projekte einzureichen. Teilnahmeberechtigt sind Projekte, die zwischen Mai 2021 und April 2023 erstmals durchgeführt oder veröffentlicht wurden. Die nominierten Preisträgerinnen und Preisträger werden schriftlich verständigt und steigen zum Bundeswerbepreis auf.

Die besten Arbeiten Österreichs werden von einer hochkarätigen Jury bewertet, die sich aus anerkannten Persönlichkeiten der Branche aus allen Bundesländern zusammensetzt. Unterschiedliche Unternehmensgrößen, Kommunikationsbereiche sowie Kernkompetenzen auf Kunden-, Agentur- und Medienseite werden von den Jurymitgliedern abgedeckt, um ein breites Bewertungsspektrum zu gewährleisten. Die AUSTRIACUS-Gala findet am 1. Februar 2024 in Wien in der WKO statt.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen: https://werbungwien.at/2023/04/26/austriacus-award/

Einreichportal: https://fg-wien.alpha-awards.com/

Über die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien

Mit über 12.500 Mitgliedern, die in 14 Berufsgruppen tätig sind, ist die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien die stärkste im Fachverband. Sie setzt sich für Wiener Unternehmen der Werbe-, PR- und Kreativbranche gegenüber der Politik ein, fördert JungunternehmerInnen bei den ersten Schritten in der Selbständigkeit und unterstützt ihre Mitgliedsunternehmen mit zahlreichen Service-, Beratungs- und Bildungsangeboten.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen:

Jürgen Bauer

Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien

T: 0676 7766499

E: juergen @ omnes.at

W: www.werbungwien.at



Stefan Szakusits

UNIQUE relations

T: +43 1 877 55 43 – 42

E: stefan.szakusits @ unique-relations.at

W: https://www.unique-relations.at/