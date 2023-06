Neuwahl der Kurienführung der niedergelassenen Ärzt:innen in der Wiener Ärztekammer

Dr. Erik Randall Huber tritt als Kurienobmann zurück - Neuwahl des Kurienvorstandes folgt

Wien (OTS) - Die Ärztekammerfraktionen „Wahlgemeinschaft - Ärzt:innen für Ärzt:innen - Wiener Mittelbau“, „TEAM Szekeres“ und „Wahlärzte Wien“ danken dem scheidenden Obmann der Kurie niedergelassener Ärzt:innen in der Wiener Ärztekammer, Dr. Erik Randall Huber.

Dr. Huber, seit letztem Jahr Obmann der Kurie niedergelassener Ärzt:innen in der Ärztekammer für Wien, hat ja mehrfach seinen Rücktritt von dieser Funktion mit 21.06.2023 angekündigt, zuletzt in einer außerordentlichen Kuriensitzung am 29.03.2023.

„Wir danken Kollegen Huber für seinen Einsatz auch in unruhigen Zeiten und verstehen, dass die tatsächlichen oder vermeintlichen Skandale an die Substanz gehen“, betont Dr. Steven Moayad, niedergelassener Facharzt für Orthopädie und Kammermandatar der „Wahlgemeinschaft - Ärzt:innen für Ärzt:innen - Wiener Mittelbau“, stellvertretend für die genannten Fraktionen der Wiener Ärztekammer.

Am 27.6.2023 findet nun eine reguläre Kuriensitzung statt, in welcher Dr. Huber seinen angekündigten Rücktritt erklären wird. Es wird neben der Neuwahl der Obfrau bzw. des Obmanns der Kurie auch ein 2. Stellvertreter gewählt werden müssen, hat doch Dr. Mo Pachala diese Funktion bereits definitiv zurückgelegt. Diese Wahl hat auch Einfluss auf die Zusammensetzung des Vorstands und des Präsidiums der Wiener Ärztekammer.

„Wir werden versuchen, eine neue Kurienführung zu etablieren, welche unsere Interessen als niedergelassene Ärzt:innen bestmöglich vertritt. Zuviel ist die letzten Monate hochgekocht und mit Schmutzkübeln um sich geworfen worden. Wir müssen dieses wichtige Amt mit einer Person besetzen, die die notwendige Aufklärungsarbeit sowohl mit aller nötigen Konsequenz, aber auch der notwendigen Umsicht und Ruhe voranbringt“, erklärt Dr. Moayad. Und merkt abschließend an: „Ich darf für alle genannten Fraktionen versprechen: wir werden uns nicht mit faulen Kompromissen abspeisen lassen“!

