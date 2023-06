Frische Wäsche auf Reisen

Beim Vanlife, Camping und Co. sind smarte Produkte gefragt - so wie die MAGIC LEAVES Waschmittelblätter von Dr. Beckmann. (FOTO)

Egelsbach (ots) - Wer sagt, dass frisch gewaschene Wäsche nur zuhause auf der Leine flattern kann? Nach einem Tag am Meer, einer Wandertour durchs Gebirge oder dem Grillen vorm Wohnwagen gibt es genug Gründe, auch auf der Reise die Wäsche zu waschen. Ob allein, zu zweit oder als Familie on Tour, MAGIC LEAVES von Dr. Beckmann sind dafür die perfekten Begleiter.

Kleines Blatt, große Frische

Urlaub abseits des Streetlife macht mit praktischen Helfern besonders viel Spaß. So muss man mit MAGIC LEAVES auch unterwegs nicht auf das Gefühl von frisch gewaschener Wäsche verzichten: die vordosierten, wasserlöslichen Waschmittelblätter im kompakten Format können nicht auslaufen oder verschüttet werden und sind in der Anwendung unkompliziert. Ein Waschmittelblatt reicht für 4,5 Kilogramm Wäsche, für die Handwäsche mit weniger Wäschevolumen wird es einfach halbiert.

MAGIC LEAVES sind frei von Mikroplastik und Konservierungsstoffen und schenken der Wäsche strahlende Sauberkeit und einen herrlich frischen Duft. Verpackt in einer handlichen, wiederverschließbaren Pouch können MAGIC LEAVES auch auf kleinstem Raum flexibel aufbewahrt werden, wie zum Beispiel im Schubfach unter der Sitzbank des Campers oder im Gepäcknetz an der Wand - ideal für das Urlaubsabenteuer mit dem mobilen Zuhause.

Der Umwelt zuliebe

Dr. Beckmann MAGIC LEAVES stehen für eine neue, leichte Art zu waschen. Auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit punktet das innovative Produkt: MAGIC LEAVES wirken bereits bei niedrigen, energiesparenden Temperaturen ab 20° Grad. Mit einem Leichtgewicht von 100 Gramm bei 25 Waschmittelblättern pro Packung erzielen MAGIC LEAVES eine Gesamtwaschleistung von bis zu 112,5 Kilogramm Wäsche. Im Vergleich zu Flüssigwaschmitteln in Plastikflaschen mit vergleichbaren Waschladungen hat der MAGIC LEAVES Standbeutel bis zu 80 Prozent weniger Verpackung und benötigt weniger Platz, was beim Transport CO2-Emissionen einspart. Für ein gutes Gefühl beim Wäschewaschen zuhause und auf Reisen!

MAGIC LEAVES Waschmittelblätter sind in den Varianten Universal und Color im Lebensmitteleinzelhandel, in Drogeriemärkten sowie im Online-Handel erhältlich. Verpackungseinheit/25 Stück: UVP 3,99 Euro.

Über Dr. Beckmann

Werterhalt ist die nachhaltigste Pflege - diesem Credo folgt die Marke Dr. Beckmann seit Anfang der 1980er Jahre mit hochwirksamen Spezialprodukten zur Wäschepflege, Fleckentfernung und Haushaltsreinigung. Hinter der Marke steht das mittelständische und in vierter Generation inhabergeführte Familienunternehmen delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG mit Sitz in Egelsbach bei Frankfurt am Main. Das Unternehmen ist mit seinem internationalen Geschäft rund um den Globus vertreten. Neben der umsatzstärksten Marke Dr. Beckmann zählen auch die bekannten Marken Bullrich - sowie im Lizenzvertrieb - Blistex und Bi-Oil zum Unternehmen.

