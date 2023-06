AVISO: Verteidigungsministerin Tanner besucht erstmaligen Flugbetrieb zwischen der Vermont Air National Guard und den Luftstreitkräften

Wien (OTS) - Am Freitag, den 16. Juni 2023, findet am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg ein Festakt anlässlich des einjährigen Bestehens der Partnerschaft der österreichischen Luftstreitkräfte mit der National Guard Vermont statt. Im Rahmen des „State Partnership Programs“ fliegen an diesem Wochenende erstmals im gemeinsamen Flugbetrieb F-35 Lightning II der Vermont Air National Guard und österreichische Eurofighter.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine Anmeldung bis 15. Juni 2023, 12:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at ist verpflichtend.

Ablauf:

12:00 Uhr

Einlass für Medienvertreter, Transfer zum ausgewiesenen Platz für Foto- und Filmaufnahmen

12:30 Uhr

Überflug und Anlandung Eurofighter und F-35

13:30 Uhr

Beginn des Festakts

14:30 Uhr

Ende Festakt anschließend Static Display mit Eurofightern, F-35 und C-17 Globemaster 3

Zeit & Ort:

11:45 Uhr

Treffpunkt beim Kaserneneingang Fliegerhorst Hinterstoisser, 8740 Zeltweg.



