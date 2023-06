Oö. Volksblatt: "Teufelskreis" (von Dominik HENNERBICHLER)

Ausgabe vom 13. Juni 2023

Linz (OTS) - Es ist bequem, sich hinter den vermeintlich einfachen Antworten zu versammeln. Es mag auch bequem sein, sich auf ein gemeinsames Feindbild einzuschwören. Das Problem dabei: Ist man erst in einer Fake-News-Blase gefangen, ist es schwer wieder rauszukommen. Man hört und liest eben am liebsten, was man hören und lesen will. Denn keiner stellt gerne fest, dass er sich geirrt hat oder sich manipulieren hat lassen. Niemand möchte am Ende der „Verlierer“ oder der Dumme gewesen sein. Stattdessen wird sich noch härter in die eigenen Ansichten verbissen und man sucht sich Bestätigung bei Gleichgesinnten. Fake News reproduzieren sich vor allem aus sich selbst heraus. Ein Teufelskreis, der früher oder später aber zur Polarisierung, einem Auseinanderdriften führt und damit zur großen Gefahr für die Demokratie wird. Denn diese hat genau das Gegenteil zum Ziel, nämlich die Suche nach dem Kompromiss, den größten gemeinsamen Nenner. Dazu braucht es eine differenzierte Sicht aus möglichst vielen Blickwinkeln. Es braucht Information, Diskurs und Selbstreflektion. Das gilt für Medien ebenso, wie für Konsumenten von Medien. Es mag zwar anstrengend sein, lohnt aber. Denn eine starke Gesellschaft bildet sich aus einer breiten, starken Mitte und nicht aus zerstrittenen Rändern.



