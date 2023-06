AG Graz stellt Vorsitz an der ÖH Uni Graz

Stefan Zeiringer wird neuer ÖH-Vorsitzender an der Universität Graz

Graz (OTS) - Heute wurde bei der konstituierenden Sitzung der ÖH Uni Graz AG-Spitzenkandidat Stefan Zeiringer zum neuen Vorsitzenden der Hochschülerschaft an der Universität Graz gewählt. Damit ist die Aktionsgemeinschaft Graz seit drei Perioden in Folge an der ÖH Uni Graz in Exekutivverantwortung und stellte seit 2019 insgesamt vier ÖH-Vorsitzende. Nach intensiven Verhandlungen mit fast allen Fraktionen einigten sich die AG Graz und der VSStÖ Graz auf eine gemeinsame Koalition, um in den kommenden zwei Jahren konstruktiv und auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten.

“Gestärkt durch ein kräftiges Wählervotum übernehmen wir in den kommenden zwei Jahren Verantwortung an der ÖH Uni Graz und werden auch weiterhin eine kompetente Vertretung für alle Grazer Studierenden sein. Nach erfolgreichen Koalitionsverhandlungen geht es uns insbesondere darum, dass wir unsere erfolgreiche Arbeit weiter fortsetzen und unsere Herzensprojekte umsetzen können. Wir setzen uns in den kommenden Jahren unter anderem weiterhin für eine flexible und digitale Lehre ein und legen einen Hauptaugenmerk auf soziale Hilfen für in Not geratenen Studierende. Als parteiunabhängige Servicefraktion ist es uns zudem ein Anliegen, die ÖH weiterhin als einen offenen Ort zu verstehen, wo Parteipolitik hintangehalten wird und konkrete Arbeit geleistet wird, um den Alltag der Studierenden zu verbessern“ , so Stefan Zeiringer, der als amtierender Sozialreferent der ÖH Uni Graz als Spitzenkandidat bei der ÖH-Wahl angetreten ist und ab 1. Juli die Geschäfte der ÖH Uni Graz übernehmen wird.

Als künftige Exekutivfraktionen nehmen sich die Aktionsgemeinschaft Graz gemeinsam mit dem VSStÖ eine Reihe von Projekten vor, um konkrete Verbesserungen für den Studienalltag der Studierenden zu erreichen. Neben einem Fokus auf eine sichtbarere und offenere ÖH setzten wir uns unter anderem für eine bessere Fahrradinfrastruktur an und um die Universität, einen lebenswerteren Campus und eine digitalere und flexiblere Universität ein. Zudem setzt sich die ÖH in Gesprächen gegenüber dem Rektorat dafür ein, dass ehrenamtliches Engagement in Blaulichtorganisationen mit Wahl-ECTS vergütet wird, um diesen Einsatz zu honorieren und die wichtige Tätigkeit von Blaulichtorganisationen zu fördern.

