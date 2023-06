Staatssekretärin Mayer zum Tod von Peter Schreiner

Wien (OTS) - „Peter Schreiner hat ein Oeuvre unverwechselbarer Ästhetik hinterlassen und hat in seinen Arbeiten immer das Gespräch gesucht. So zeichnen sich seine Filme durch eine immense Offenheit und ein großes Interesse an seinen Gegenübern, am Mensch-Sein an sich, aus. Sie vermitteln konkrete Erfahrungen von Welt und Zeit, von Bewegung und Stillstand, von Schwere und Zartheit. Und sie sind – wie auch ihr Schöpfer – absolut einzigartig, nicht nur in der österreichischen Filmlandschaft: Ein Solitär, aber kein Einzelgänger. Meine Anteilnahme gilt insbesondere seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden und seinen zahlreichen Weggefährtinnen und -gefährten“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

