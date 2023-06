FPÖ – Hafenecker: „Gender-Empfehlungen am Küniglberg zeigen ein weiteres Mal Absurdität der ORF-,Zwangssteuer´ auf!“

Laut Umfrage lehnen 65 Prozent der Bürger das Gendern im ORF ab, dennoch werden sie „zwangsbeglückt und abgezockt“

Wien (OTS) - Als „Grüße aus der linken Parallelwelt am Küniglberg“ wertete heute FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA die Überarbeitung der Empfehlungen für eine „geschlechtergerechte“ Sprache im ORF: „Erst vor wenigen Wochen ist eine OGM-Umfrage im Auftrag des ‚Kurier‘ zu dem Ergebnis gekommen, dass 65 Prozent der Bürger das ,Gendern´ im ORF ablehnen, nur 14 Prozent befürworteten diese politisch motivierte Verunstaltung der deutschen Sprache. Es handelt sich daher bei diesen neuen ,Empfehlungen´ um nichts anderes, als eine Zwangsbeglückung der Bürger, die in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk schlichtweg nichts verloren hat!“

In diesem Zusammenhang erneuerte Hafenecker die freiheitliche Forderung nach einem Aus für die geplante ORF-,Zwangssteuer´. „Üppige Managergehälter, Luxuspensionen, Wiederholungen in Dauerschleife, Endlos-Werbung und linkspolitische Zwangsbeglückung, wie sie rund um diese Sprachempfehlungen wieder sichtbar werden, stehen am Küniglberg auf der Tagesordnung. Es braucht daher weder GIS-Gebühren noch eine ORF-,Zwangssteuer´, mit der die teuerungsgeplagten Bürger noch mehr abgezockt werden, sondern eine echte Reform des ORF hin zu einem modernen Medienunternehmen!“, betonte der freiheitliche Mediensprecher und erinnerte an die FPÖ-Online-Petition „Nein zur ORF-Zwangssteuer – Ja zu Objektivität und Sparsamkeit“, die unter www.haushaltsabgabe.fail unterzeichnet werden kann.

