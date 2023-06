Pressegespräch „3 neue Leuchttürme für die Seestadt“, 26.6.2023

Siegerpräsentation zu drei Hochhaus-Wettbewerben

Wien (OTS) - Gleich drei Wettbewerbe für Hochhausprojekte in aspern Seestadt wurden kürzlich abgeschlossen.

Gesucht wurden Architektur- und Freiraumkonzepte für „Lili am See“ und „Pier 05“ unmittelbar an der nördlichen Waterfront sowie für das prominent gelegene Baufeld J6, unmittelbar an der U2-Station Seestadt.

Ihre Gesprächspartner:



Robert Grüneis, Wien 3420 aspern Development AG

Gerd Pichler, ARE Austrian Real Estate (Baufeld J6 im Seeparkquartier)

(Baufeld J6 im Seeparkquartier) Ingrid Soulier, Soulier Real Estate (Lili am See, Baufeld H1, Seeterrassen)

(Lili am See, Baufeld H1, Seeterrassen) Stefan Moser, Moser Wohnbau & Matthias Waibel, STC Development (Pier05, Baufeld H5, Seeterrassen)

(Pier05, Baufeld H5, Seeterrassen) Andreas Kleboth, Vorsitzender aspern Beirat (angefragt)



Für Detailfragen stehen Ihnen außerdem die Planer*innen aller drei Siegerprojekte vor Ort zur Verfügung.



Datum: Montag, 26.6.2023, 10:00 Uhr

Ort: Schauraum aspern Seestadt der Wien 3420

Wangari-Maathai-Platz 3/Ebene 4, 1220 Wien



Wir ersuchen um Anmeldung per E-Mail an presse @ aspern-seestadt.at

Betreff: PG - 3 neue Leuchttürme für die Seestadt

Rückfragen & Kontakt:

aspern Die Seestadt Wiens / Wien 3420 aspern Development AG

Ingrid Spörk

+43 1 774 02 74 – 39

i.spoerk @ wien3420.at