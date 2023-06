fair-finance Vorsorgekasse: Respektables Ergebnis 2022 trotz globalen Unsicherheiten und volatilen Märkten

Wachstum bei veranlagtem Kundenvermögen, Jahresperformance 2022 über Branchendurchschnitt

Verwaltetes Kundenvermögen steigt Ende 2022 auf 925 Millionen Euro; Anzahl der Anwartschaften steigt auf knapp 550.000

Veranlagungsergebnis mit - 6,46 % besser als Branchendurchschnitt

Aktuell liegt das verwaltete Vermögen bei 960 Millionen Euro, ist also 2023 in den ersten Monaten deutlich gestiegen

Erstes Quartal 2023 mit 0,92 % im Plus

„Nachhaltigste Vorsorgekasse 2022“ laut Finanzmagazin Börsianer

Erstmals höchste ÖGUT-Gold Auszeichnung A+++

Weiterer Fokus auf wirkungsorientierte Veranlagung

Mit der Veröffentlichung ihres Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichts 2022 zieht die fair-finance Vorsorgekasse AG Bilanz über das vergangene Veranlagungsjahr und die Entwicklung der wirkungsorientierten Investments.

Das äußerst schwierige Marktumfeld im Jahr 2022 war geprägt vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der daraus resultierenden Energiekrise und stark steigender Preise sowie der Inflationsbekämpfung der Notenbanken durch Zinserhöhungen. All diese Faktoren wirkten sich sehr negativ auf die Kurse von Aktien sowie Anleihen aus, die im Gleichschritt deutliche Verluste hinnehmen mussten. Diese Entwicklung bekamen auch die österreichischen Vorsorgekassen zu spüren, die im Durchschnitt eine negative Performance von - 7,73 Prozent erzielten. fair-finance Vorstandsmitglied Gabriele Feichter: „Die Performance der fair-finance Vorsorgekasse war mit - 6,46 % deutlich besser als der Branchendurchschnitt. Durch rasches Reagieren und kontrolliertes Risikomanagement konnten wir die negative Performance in Grenzen halten. Diese Strategie hat sich auch im 1. Quartal 2023 mit einer Performance von 0,92 % positiv ausgewirkt“.

Kundenwachstum trotz schwierigem Kapitalmarktumfeld

Die negative Entwicklung der Kapitalmärkte im vergangenen Jahr spiegelt sich beispielsweise im MSCI World Index (- 20,8 %), im EURO STOXX 50 (-11,7 %) und im ATX (- 19 %) wider. Österreichische Staatsanleihen verloren im vergangenen Jahr 21,3 % an Wert, deutsche Staatsanleihen 17,8 %. Helmut Eichert, zweiter Vorstand der fair-finance Vorsorgekasse: „Generell freut es uns natürlich, dass unsere Performance trotz der negativen Entwicklung im Vorjahr im Mehrjahresvergleich konstant im oberen Mittelfeld des Marktes liegt und wir uns durch eine vergleichsweise geringere Schwankungsbreite der Kursentwicklung auszeichnen. Dies steht auch weiterhin im Vordergrund. Gleichzeitig sind wir stolz auf unser kontinuierliches Kundenwachstum. Und mit unserer Mindestzinsgarantie von 0,5 % auch in diesem Jahr haben wir neben der Wirkungsorientierung ein weiteres Alleinstellungsmerkmal im Markt.“ Das verwaltete Kundenvermögen lag Ende 2022 bei 925 Millionen Euro, das ist ein Plus von knapp 3 % (2021: 898 Millionen). Die Zahl der Anwartschaften stieg auf knapp 550.000. Der Marktanteil von fair-finance lag bezogen auf das Vermögen Ende 2022 bei 5,6 %. In ersten Monaten des Jahres 2023 ist das verwaltete Vermögen deutlich gestiegen und liegt aktuell bei 960 Millionen Euro.

Wirkungsorientiert investieren

Die fair-finance Vorsorgekasse verfolgt als Impact-Investorin einen ganzheitlichen ESG-Ansatz. Das Geschäftsmodell folgt der Vision, Geld als Gestaltungsmittel für eine lebenswerte Zukunft einzusetzen. Im Sinne einer „Theory of Change“ geht es darum, jene Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, die positive Veränderungen in Gesellschaft und Umwelt unterstützen. Gabriele Feichter: „Die fair-finance Vorsorgekasse legt dabei einen besonderen Fokus auf den sozialen Bereich – schließlich veranlagen wir soziales Kapital. Daher ist das „S“ in unserem eigenen ESG-Scoring mit 50 % (neben 30 % E und 20 % G) entsprechend stark gewichtet. Das führt auch zu einem anderen Basisportfolio. Messbaren Impact erzielen wir in diesem Bereich beispielsweise durch den von uns initiierten Social Entrepreneurship Venture Capital Fonds, der Social Entrepreneurs durch Eigenkapitalbeteiligungen bei der Weiterentwicklung ihrer Produkte und Ideen unterstützt."

Innovationen und Auszeichnungen

Im Jahr 2022 wurde im Sinne des innovativen Ansatzes von fair-finance der Versand von Kontonachrichten an die Anwartschaftsberechtigten um ein besonderes Service erweitert: Gemeinsam mit dem steirischen Unternehmen capito, Spezialist für barrierefreie und verständliche Information und Kommunikation, wurde versucht, die gesetzlichen Anforderungen an die Kontonachricht breit verständlich zu machen. Das Angebot wurde von mehr als 20.000 Menschen genutzt. „Dieser große Erfolg hat uns motiviert, dieses Service auch 2023 und zusätzlich mehrsprachig anzubieten. Stolz sind wir auch auf unser neues Kundenmagazin und die vielen Auszeichnungen für unsere Arbeit“, so Helmut Eichert.



Gemeinsam mit der VGN-Medienholding hat fair-finance im März mit fair now! die erste Ausgabe eines in der Branche einzigartigen Kundenmagazins gelauncht. Lifestyle- und Nachhaltigkeitsthemen werden kritisch aufbereitet und in einer CO2-neutral produzierten Print- und Onlineversion einer breiten Leserschaft zugänglich gemacht. Für ihre Nachhaltigkeitsbemühungen wurde fair finance Ende 2022 vom Finanzmagazin Börsianer als Österreichs nachhaltigste Vorsorgekasse ausgezeichnet. Aktuell hat die Vorsorgekasse von der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik mit ÖGUT-Gold, erstmals mit A+++ die höchste zu vergebende Auszeichnung verliehen bekommen.

Über die fair-finance Vorsorgekasse

Die fair-finance Vorsorgekasse AG wurde 2010 von Markus Zeilinger gemeinsam mit einer Gruppe von Privatpersonen, der GLS Bank und der Concordia Versicherung in Wien gegründet. Ihre Vision: die Gelder des gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorgekassensystems in Österreich ausschließlich verantwortungsvoll und wirkungsorientiert zu veranlagen.

Die fair-finance Vorsorgekasse AG wurde in den letzten Jahren vielfach ausgezeichnet, u.a. als Österreichs einzige betriebliche Vorsorgekasse für ihren Impact mit dem M4C Money for Change Impact Award (Mercer und Institutional Money), als nachhaltigste und innovativste Vorsorgekasse (Börsianer) oder als Testsiegerin aller betrieblichen Vorsorgekassen (VKI-Verein für Konsumenteninformation). Sie ist außerdem Mitglied der ersten Stunde in der Green Finance Alliance, einer im Mai 2022 gestarteten Initiative des österreichischen Klimaschutzministeriums, in der sich Finanzunternehmen freiwillig zu den Pariser Klimazielen verpflichten.

Die fair-finance Vorsorgekasse AG ist Teil der Sinnova Gruppe und verwaltet aktuell rund 960 Millionen Euro an Vermögen für rund 550.000 Anwartschaftsberechtigte. Mit ihrer Performance erreicht sie im Mehrjahresvergleich sehr gute Platzierungen unter Österreichs Vorsorgekassen und zeichnet sich dabei durch eine vergleichsweise geringere Schwankungsbreite der Kursentwicklung aus. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die gebotene Mindestzinsgarantie von aktuell 0,5 % p.a.

www.fair-finance.at



