Am kommenden Wochenende: Ein Hauch von Champions League am 16. und 17. Juni im Seekirchner Sportzentrum

Hauptsponsor SETG ermöglicht Fußballnachwuchs-Cup mit internationalen Jugendmannschaften wie Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Los Angeles Galaxy, RB Leipzig oder Dynamo Kiew

Salzburg/Seekrichen/Österreich (OTS) - Am kommenden Wochenende, 16. und 17. Juni 2023, findet im Sportzentrum Seekirchen der internationale SETG-CUP 2023 statt. Gastgeber ist der SV Seekirchen. Erwartet werden die U13-Mannschaften internationaler Fußballspitzenklubs wie Ajax Amsterdam, Dynamo Kiew, Slavia Prag, AC Fiorentina, Red Bull Salzburg, VfB Stuttgart, Los Angeles Galaxy, Juventus Turin, RB Leipzig, FC Augsburg und Rapid Wien.

Auf den zwei Plätzen des SV Seekirchen werden die Jugendmannschaften zwei Tage lang in zwei Gruppen gegeneinander antreten. Toni Feldinger vom SV Seekirchen freut sich schon: „Der SETG-Cup ist DAS Highlight im Fußballjahr des SV Seekirchen. Die Namen der internationalen Teilnehmer an diesem einzigartigen Event lassen das Herz jedes Fußballfans höherschlagen. Für unseren Verein steht eine professionelle und nachhaltige Jugendarbeit an oberster Stelle und somit war vom ersten Gespräch an klar, dass wir sehr gerne unsere wunderschöne Sportanlage für das beste Nachwuchsturnier Österreichs zur Verfügung stellen. Wir heißen alle Teams herzlich willkommen in der Sportstadt Seekirchen und freuen uns auf spannende Spiele.“

Organisator des Jugendcups ist der Jugendfußballmanager Attila Lobos: „Der SETG-CUP 2023 in der Salzburger Region bietet einen Hauch von Champions League in Seekirchen. Beim SV Seekirchen werden die Stars von Morgen zu Gast sein.“

Der SETG-CUP wird seit 2018 ausgetragen und hat sich seit 2020 am Austragungsort beim SV Seekirchen etabliert und gilt als das beste Nachwuchsturnier in Österreich. Alle namhaften Fußballakademien in Europa möchten sich jedes Jahr mit den Besten der Besten in Seekirchen messen und beweisen.

Hauptsponsor des Jugendcups ist die Firma SETG. Die Salzburger Firma mit rund 200 Beschäftigten mit dem vollen Namen Salzburger EisenbahnTransportlogistik GmbH führt Frachttransporte auf der Eisenbahn durch. Firmenchef Gunther Pitterka ist selbst Seekirchner und Fußballfan. Dass es mit finanzieller Unterstützung durch seine Firma gelungen ist, die Jugendmannschaften so vieler renommierter internationaler Klubs nach Seekirchen zu bringen, freut Pitterka besonders.

Pitterka: "Dass auch die U13-Mannschaft von Dynamo Kiew dabei sein kann, ist in diesen Zeiten nicht nur sportlich wichtig, sondern auch Zeichen gelebter Solidarität."

