Santander Consumer Bank geht Partnerschaft mit Innovation-Hub weXelerate ein

Die neue Corporate-Partnerschaft mit der Wiener Innovationsplattform läuft seit April 2023.

Wien (OTS) - Seit April 2023 ist der Finanzdienstleister neuer Corporate-Partner von weXelerate, Österreichs größtem Innovation-Hub. „Wie viele andere Unternehmen auch, befinden wir uns mitten in der digitalen Transformation. Die Welt verändert sich rasend schnell, insbesondere im Technologiebereich. Für uns als Bank ist es daher wichtig, sich laufend neue Impulse und Ideen ins Unternehmen reinzuholen“ , sagt Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank.

Durch die Partnerschaft mit weXelerate erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank exklusiven Zugang zu Themen- und Networking-Events auf Fach- und Managementebene, können sich mit anderen Stakeholdern im Rahmen des Ökosystems austauschen und die Marke Santander als Innovationspartner auf der Plattform präsentieren. Mit Sitz in Wien und rund 500 Beschäftigten ist das Finanzinstitut in Österreich auf das Konsumentenkredit- und Spargeschäft spezialisiert. Die Santander Consumer Bank ist Teil der Banco Santander, einer der führenden Bankengruppen weltweit.

Vernetzung und fachlicher Austausch im Fokus

„Wir freuen uns sehr, die Santander Consumer Bank bei weXelerate willkommen zu heißen und sie auf ihrer Innovationsreise zu unterstützen. Die Bankenbranche befindet sich inmitten einer grundlegenden Transformation, und die Santander Consumer Bank ergreift entscheidende Maßnahmen, um den zukünftigen Herausforderungen aktiv zu begegnen. Als starke Partner im Innovationsökosystem bringen sie wertvolle Beiträge ein und bereichern unsere unternehmensübergreifenden Aktivitäten maßgeblich“ , sagt Awi Lifshitz, CEO von weXelerate.

Mit weXelerate ist es 2017 gelungen, ein innovatives Leuchtturmprojekt ins Leben zu rufen, das namhafte Unternehmen aus der österreichischen Wirtschaft, VCs und international angesehene Start-ups in einem Innovationsökosystem vereint. Der Design Tower in Wien dient als physischer Hub für den Austausch, doch die Vernetzungsmöglichkeiten gehen weit darüber hinaus und Mitglieder Zugang zu einem branchenübergreifenden Netzwerk genießen. Durch kollaborative Ausbildungsformate und direkte Verbindungen zu internationalen Branchenführern schafft weXelerate Raum für innovative Lösungen. Zu den bestehenden Partnern zählen u.a. LKW Walter, N26, OMV, Roche, AGRANA, blum und dynatrace.

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Österreichs Spezialist für Konsumentenkredite mit dem Ziel, Mobilität und Dinge des täglichen Bedarfs für Menschen leistbar zu machen. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich zählen Tages- und Festgeldkonten zum Angebot. Santander ist in Österreich enger Partner des heimischen Handels. Mit mehr als 3.000 Kooperationen aus dem Einzel- und Kfz-Handel ist das Unternehmen der führende herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Per Ende Dezember 2022 beschäftigt Santander rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Österreich. Santander betreut über 310.000 Kundinnen und Kunden. Mit Sitz in Wien operiert das Unternehmen mit einer österreichischen Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der 1857 gegründeten Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten Banken weltweit. Per Ende 2022 betreibt die Gruppe 9.000 Filialen, beschäftigt über 206.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 160 Millionen Kundinnen und Kunden.

