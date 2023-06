Czernohorszky: Wiener Klimateam bringt über 1.300 Ideen für den Klimaschutz in Mariahilf, Währing und Floridsdorf

Wien (OTS) - Im zweiten Pilotjahr des Wiener Klimateams kamen über 1.300 Ideen für den Klimaschutz in Wien zusammen. Alle Wienerinnen und Wiener konnten von 17. April bis zum 28. Mai ihre Ideen beispielsweise für erneuerbare Energie, nachhaltige Ernährung und Mobilität oder Kreislaufwirtschaft in Mariahilf, Währing und Floridsdorf einreichen. Damit wurden die eingereichten Ideen aus dem ersten Pilotjahr um mehr als 200 übertroffen.

„Die Wienerinnen und Wiener haben auch in diesem Jahr wieder gezeigt, wie wichtig ihnen das Klima in der Stadt ist und dass erfolgreicher Klimaschutz am besten gemeinsam mit Grätzlbewohner*innen, Verwaltung und Politik funktioniert“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Das Wiener Klimateam knüpft bei den Menschen im Grätzl an, schafft Bewusstsein für den Klimaschutz und bietet die Möglichkeit, aktiv die eigene Umgebung und Zukunft zum Positiven zu verändern“, so Czernohorszky.

„Die aktive Beteiligung an den Wiener Klimateams ist äußerst erfreulich und zeigt wie groß das Interesse der Wienerinnen und Wiener an der klimafitten Gestaltung des eigenen Grätzls ist. So setzen wir erfolgreiche Klimapolitik gemeinsam mit den Menschen um“, so NEOS Wien Klimasprecher Stefan Gara.

Wie geht es weiter?

„Die Beteiligung hört bei den eingereichten Ideen nicht auf: Alle eingebrachten Ideen werden in den nächsten Wochen von Expert*innen der Stadt geprüft. Anschließend können alle Ideengeber*innen und Interessierten an den Ideen weiterfeilen und gemeinsamen mit Expert*innen Projektentwürfe ausarbeiten“, so Wencke Hertzsch, Projektleiterin des Wiener Klimateams in der Stadt Wien – Energieplanung.

Im letzten Schritt werden die gemeinsam entwickelten Projekte von einer repräsentativ gelosten Bürger*innen-Jury in den Bezirken ausgewählt und zur Umsetzung empfohlen. Die Sieger*innen-Projekte werden im Dezember veröffentlicht.

Alle Infos und eingereichten Ideen finden Sie auf https://klimateam.wien.gv.at/

