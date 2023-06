Bezirksmuseum 2: Vorstellung „Gemeindebau-Lexikon“

Anmeldung für 14. Juni per E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) fängt am Mittwoch, 14. Juni, um 18.30 Uhr, die Vorstellung eines „Lexikons der Wiener Gemeindebauten“ an. An diesem Abend berichtet das Autor*innen-Duo Peter Autengruber und Ursula Schwarz über die Inhalte des Bands. Das Publikum erfährt Wissenswertes über Namen, Denkmäler und Sehenswürdigkeiten. Die Angaben über städtische Wohnhausanlagen in Wien erstrecken sich von den jeweiligen Bezeichnungen, Wohnungen und Architekt*innen bis zu den dortigen Kunst-Objekten. Auch die Behandlung der jüdischen Mieter*innen in der NS-Zeit wird thematisiert. Autengruber und Schwarz sprechen im Museum besonders über Bauten im 2. Bezirk. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber willkommen. Auskunft: Telefon 4000/02 127 (Leitung: Georg Friedler). Information und Anmeldung via E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

Das interessante Nachschlagewerk aus dem Verlag „Wundergarten“ hat einen Umfang von rund 300 Seiten. Zum Preis von 24,90 Euro ist das auf intensive Recherchen basierende Buch im Fachhandel erhältlich (ISBN 978-3-903070-20-2). Fragen an das Verlagshaus via E-Mail: office@wundergarten.at.





Allgemeine Informationen:

Lexikon der Wiener Gemeindebauten („Wundergarten“): www.wundergarten.at

Bezirksmuseum Leopoldstadt: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

