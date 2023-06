ÖGGO begeht 50-jähriges Jubiläum mit Festakt und Tagung Wien

Festakt und Tagung am 16.6. und 17.6.2023 im Aptohekertrakt Schönbrunn

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesellschaft für Gruppendynamik und Organisationsberatung (ÖGGO) begeht ihr 50-jähriges Jubiläum. Seit einem halben Jahrhundert widmet sich die ÖGGO der Entwicklung und Förderung der Gruppendynamik und Organisationsberatung in Österreich durch Fortbildung und wissenschaftliche Arbeit. Sie trägt damit zu einem besseren Verständnis sozialer Prozesse in Gruppen, Organisationen und er Gesellschaft bei und vertritt damit einen aufgeklärten und emanzipatorischen Anspruch.

Festakt und Tagung: Dynamische Prozesse: Handeln in unsicheren Zeiten, 16. und 17. Juni im Apothekertrakt, Schloß Schönbrunn, Wien

16.6.2023: Festakt, Buchpräsentation und Impulsvortrag von Prof. Dirk Baecker „Gruppe 4.0“

17.6.2023: Tagung: Diskussionsveranstaltung mit Gründer:innen der ÖGGO und Werkstätten zu vielfältigen Themen: Von gruppendynamischen Trainingsgruppen, zu Zukunftsbildern, Auseinandersetzung mit Beratung und neuen Organisationsformen im digitalen Wandel.

Weitere Informationen unter https://www.oeggo.at/

Die ÖGGO wurde im Jahr 1973 gegründet, um die Zusammenarbeit von Menschen in Gruppen und Organisationen in emanzipatorischer Weise zu beleuchten und entwickeln. Durch die Förderung von Wissen, Forschung und Praxis hat die ÖGGO zahlreiche Fachleute und Expert:innen hervorgebracht, die in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen tätig sind.

Guido Czeija, Vorstandsmitglied der ÖGGO, äußerte sich zu diesem Meilenstein: "Das 50-jährige Bestehen der ÖGGO ist ein bedeutendes Ereignis für die Gruppendynamik und Organisationsberatung in Österreich. Die Disziplin der Gruppendynamik versteht sich als Beitrag zur Aufklärung, der aktuell nötiger scheint denn je. Wir sind stolz auf die Errungenschaften der vergangenen Jahre – unzählige Interessierte profitierten von unseren Fortbildungsangeboten und die Mitglieder der ÖGGO prägen die professionelle Landschaft der Organisationsberatung seit vielen Jahren nachhaltig. Die ÖGGO bleibt bestrebt, neue Erkenntnisse zu generieren, Best Practices zu teilen und die berufliche Entwicklung ihrer Mitglieder voranzutreiben."

Sigrun Koller, ebenfalls Vorstandsmitglied der ÖGGO, fügte hinzu: "Die Gruppendynamik und Organisationsberatung sind heute relevanter denn je. Angesichts von ständigen Veränderungen und der zunehmenden Komplexität von Gruppen und Organisationen ist es entscheidend, dass wir die Zusammenarbeit, die Führung und die Effektivität sozialer Konstellationen weiter verbessern. Die ÖGGO wird weiterhin eine treibende Kraft sein, um dies zu erreichen."

Im Rahmen des Jubiläums feiert die ÖGGO nicht nur, sondern bietet eine Reihe von Werkstätten an, um das Wissen und die Erfahrung im Bereich der Gruppendynamik und Organisationsberatung zu teilen.

Die ÖGGO lädt alle Interessierten ein, an den Jubiläumsveranstaltungen teilzunehmen und das Engagement für exzellente Gruppendynamik und Organisationsberatung in Österreich zu feiern.

Über die ÖGGO: Die Österreichische Gesellschaft für Gruppendynamik und Organisationsberatung (ÖGGO) widmet sich der Förderung und Entwicklung von Gruppendynamik und Organisationsberatung. Seit 50 Jahren unterstützt die ÖGGO Fachleute, Organisationen und Unternehmen dabei, ihre Kompetenzen zu verbessern.

Festakt und Tagung - Dynamische Prozesse: Handeln in unsicheren Zeiten

Festakt: 16.6.23, ab 15 Uhr

Fachtagung: 17.6.23, 9 bis 21 Uhr

Datum: 16.06.2023, 15:00 - 21:00 Uhr

Ort: Apothekertrakt Schönbrunn, Eingang Schönbrunner Schlossstraße

Schönbrunner Schlossstraße, 1130 Wien, Österreich

Url: https://www.oeggo.at/

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Schaffar: andrea @ projektbuero.at, 06765156550, Presseverantwortliche ÖGGO

Guido Czeija: Guido.Czeija @ komunariko.at, 06764463387,Vorstandsmitglied ÖGGO