Jetzt den Sommer retten und Blutspenden! Das Rote Kreuz ruft vor Beginn der Sommerferien dringend zur Blutspende auf!

Am 14. Juni ist Weltblutspendetag. Um auch im Sommer alle Patient:innen versorgen zu können, werden jetzt dringend neue Blutspender:innen gesucht!

Wien (OTS) - Im Sommer dreht sich alles um Urlaub, Freizeit und Erholung. Der Gedanke an die lebensrettende Blutspende kommt dabei oft zu kurz. Anlässlich des Weltblutspendetages ruft Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes, dringend zur Blutspende auf: „Wie jedes Jahr stellt uns der Sommer vor eine große Herausforderung bei der Aufbringung von Blutkonserven. Im vergangenen Sommer waren die Blutlagerstände österreichweit zu niedrig, und die Vollversorgung war in Gefahr. Aus diesem Grund bitten wir Sie dringend, jetzt zur Blutspende zu kommen und uns dabei zu helfen, Reserven zu bilden und damit einen neuerlichen Engpass rechtzeitig zu verhindern!“

Fotos und Videos zur aktuellen Kampagne zum gratis Download: Link

Sommerziel: 15.000 Blutkonserven

Die österreichischen Blutspendedienste benötigen zu Ferienbeginn 15.000 lebensrettende Blutkonserven auf Lager, damit im Sommer alle Patient:innen bestmöglich versorgt werden können. Mit der Kampagne „Rette den Sommer. Spende Blut.“ motiviert das Rote Kreuz zur Blutspende, denn in Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt – das sind täglich rund 1.000 Konserven.

„In Österreich spenden lediglich 3,6 Prozent der Bevölkerung im spendenfähigen Alter Blut und das wird gerade zum Problem. Aufgrund des demographischen Wandels gehen viele unserer treuen Blutspender:innen in ‚Blutspende-Pension‘. Daher ist es besonders wichtig, dass sich viele junge Menschen dazu entschließen, Blutspender:innen zu werden.“, erklärt Dr. Ursula Kreil, Leiterin der Abnahme in der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland.

Jetzt die nächste geplante Sommeraktion in Ihrer Nähe wahrnehmen: www.gibdeinbestes.at/termine

Lebensrettendes Notfallmedikament

Blut wird beispielsweise nach Unfällen, bei Geburten, Operationen oder bei der Behandlung schwerer Erkrankungen verabreicht. Auch in diesem Sommer werden wir rund 2.000 Personen, die einen Unfall hatten und 2.500 Krebspatient:innen mit Blutkonserven versorgen.

Blut ist es ein lebensrettendes Notfallmedikament, das künstlich nicht herstellbar ist. Haltbar ist eine Blutkonserve lediglich 42 Tage.

Dr. Kreil appelliert an alle potenziellen Erstspender:innen: „Die Blutspende geht wirklich sehr schnell – im Durchschnitt wird nur sieben Minuten lang Blut abgenommen. Wir haben viele junge Menschen, die nach der Uni oder Arbeit gemeinsam mit Freundinnen und Freunden kommen und die Blutspende zu einem Fixtermin im Kalender machen. Wer also noch zögert, ruft am besten gleich seinen Freundeskreis durch und fragt nach, wer mitkommen möchte, um gemeinsam den Sommer zu retten!“

Präsident Schöpfer ergänzt: „Herzlichen Dank, dass Sie uns mit Ihrer Blutspende dabei unterstützen, gut durch den Sommer zu kommen. Jede Blutspende macht Sie zu einer Lebensretterin bzw. einem Lebensretter!“

Alle Informationen zu den Terminen unter: www.gibdeinbestes.at/termine

Informationen zur Blutspende unter: www.gibdeinbestes.at

