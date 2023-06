„So richtig fein ist's nur daheim!“: Neue Crossmedia-Kampagne präsentiert die Immobilien-Vielfalt auf willhaben

Österreich (OTS) -



Von der Mietwohnung über das Eigenheim bis zum Feriendomizil: Wer Immobilien will, willhaben

Passend zur starken Marktposition rückt willhaben mit der aktuellen Werbeoffensive rund 90.000 Objekte in den Fokus

Kampagnenkonzept von der Agentur AANDRS

willhaben ist seit vielen Jahren eine der größten Immobilienplattformen Österreichs. Und so sind dort derzeit mehr als 90.000 Objekte ausgeschrieben. Ob Dachgeschosswohnung, Einfamilienhaus, Gewerbeimmobilie oder Ferienhaus – in ganz Österreich heißt es: Wer Immobilien will, willhaben.

85,9 Prozent nutzen willhaben für die Immobiliensuche

Mercedes Krutz, Head of Marketing bei willhaben, erklärt zum Start der Werbeoffensive, die in Zusammenarbeit mit AANDRS realisiert wurde: „Gemeinsam mit dem Online-Marktforschungsinstitut marketagent haben wir die Immobiliensuche in Österreich erneut beleuchtet und freuen uns sehr, dass auch in den letzten 12 Monaten wieder 85,9 Prozent der Immobiliensuchenden willhaben nutzen, um ihre Traumimmobilie zu finden. Unter dem Claim ‚So richtig fein ist’s nur daheim!‘ starten wir mit unserer neuen Crossmedia-Kampagne in den Sommer. Mit viel Witz und Charme präsentiert die Kampagne die Vielfalt von insgesamt mehr als 90.000 Immobilien-Anzeigen.“

Entdecke dein neues Zuhause auf willhaben

Die Idee hinter der Kreation: Bei willhaben finden Suchende garantiert die richtige Wohnung. Eine, in der man sich so richtig wohlfühlt. Eine Wohnung, die zum schönsten Ort auf der Welt wird. Und so wird für die ProtagonistInnen der TV-Spots ganz schnell klar: Richtig fein ist’s nur daheim!

„Schön, dass die enge Zusammenarbeit mit willhaben so erfolgreich ist. Und umso schöner, dass sie so großen Spaß macht!", so AANDRS über die Kreation für willlhaben.

Zu sehen ist die Kampagne, die neben drei TV-Spots auch digitale Assets umfasst, ab dem 12.Juni 2023.

Credits

Kunde: willhaben

Geschäftsführerin: Sylvia Dellantonio

Marketingleiterin: Mercedes Krutz

Marketing: Ralph Wachter, Olgu Bolun

Kreativagentur: AANDRS

Filmproduktion: Kaiserschnitt Film

Regie: Deniz Cooper

Kamera: Matthias Papst

Schnitt: Gregor Lehrl

Tonstudio: Innenhof Studios

Fotografin: Julie Brass

Rückfragen & Kontakt:

willhaben

Gerlinde Giesinger

PR Managerin

0699/1003 1570

gerlinde.giesinger @ willhaben.at



Andreas Pucher

PUCHER communications

Tel.: 0699/1303 1518

E-Mail: presse @ willhaben.at

www.pcomm.at