TERMINAVISO 14.6. - Online-Pressegespräch mit Evelyn Regner zur Europawahl und aktuellen Themen

Vizepräsidentin Regner über die Ausgangslage ein Jahr vor der Wahl - Mittwoch, 14. Juni, 11 Uhr

Wien (OTS) - In weniger als einem Jahr, am 9. Juni 2024, finden die nächsten Europawahlen statt. In einem Online-Pressegespräch am Mittwoch, 14. Juni um 11 Uhr nimmt die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Evelyn Regner, Stellung zur Ausgangslage ein Jahr vor der Wahl sowie zu aktuellen Themen der Plenartagung.



Zu diesem Gespräch, das über Zoom stattfinden wird, laden wir Sie sehr herzlich ein. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre baldige Anmeldung unter bernhard.schinwald@ep.europa.eu.

Rückfragen & Kontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Bernhard Schinwald, Presse

+43 660 3737 367

bernhard.schinwald @ ep.europa.eu