EVE Energy präsentiert neue Energiefahrzeuglösungen auf der Battery Show2023 in Deutschland

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) - STUTTGART, Deutschland, 12. Juni 2023 /PRNewswire/-- Produkte von EVE Energy Co., Ltd. (EVE Energy), einem führenden Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien und Anbieter von Energiespeicherlösungen, hat auf der Battery Show Europe 2023, die in Stuttgart, Deutschland vom 23.–25. Mai 2023 abgehalten wurde, einen Beifallssturm entfacht. Diese angesehene und in der internationalen Batteriebranche renommierte Veranstaltung versammelte über 770 Aussteller und zog mehr als 10.000 Besucher an.

Auf der Veranstaltung wurden Leistungsbatterien., BMS, Zellen, Module, und Batteriesysteme von EVE Energy gezeigt, die in der Lage sind, die Anwendungsanforderungen verschiedener Szenarien zu erfüllen, sowie unterschiedliche Fahrzeugmodelle besser zu bedienen und so den Kunden vielfältige Dienstleistungen bieten zu können.

Während der Ausstellung waren die Partnerkunden von EVE Energy, darunter BMW,, Daimler, Bosch und andere Unternehmen, Gastgeber ihrer eigenen Experten und führenden Persönlichkeiten, die sich die Zeit nahmen, den Stand von EVE Energy persönlich zu besuchen. Sie führten einen begeisterten Austausch mit dem Technik- und Vertriebspersonal vor Ort und brachten damit ihre hohe Anerkennung für die Produkte des Unternehmens zum Ausdruck.

Einer der Höhepunkte der Ausstellung war die Ausstellung der großen zylindrischen Batterien und „π"-Batteriesysteme von EVE Energy. Die großen zylindrischen Batterien, die ein ultraschnelles Aufladen unterstützen, vereinen hohe spezifische Energie und ein leichtes Design. Mit ihrem geringen Innenwiderstand und ihrer hohen Leistung erfüllen diese innovativen Strukturdesigns die Anforderungen von HEV- und BEV-Modellen und sorgen so für eine starke Antriebsleistung. Vor Kurzem gab EVE Energy den Bau einer Fabrik in Debrecen, Ungarn, bekannt, um große zylindrische Batterien in der Massenproduktion herzustellen.

Neben den großen zylindrischen Batterien wurden auch weitere Systemprodukte wie die xHEV-Produkte, Prismatic Stacked-Produkte, sowie 12 V und 48 V Niederspannungs-Batteriesysteme ausgestellt. Diese Produkte können eine breite Palette von Fahrzeugmodellen auf dem Markt abdecken und bieten hohe Sicherheit, hohe Qualität, sowie eine hohe Zuverlässigkeit für umweltfreundliche Energiereisen.

Die Prismatic Stacked-Produkte sind sowohl in Bezug auf Herstellung, als auch Leistung von Vorteil und nutzen vollständig den internen Platz der Batteriezellen, um eine höhere Energiedichte, eine stabilere interne Struktur, sowie eine erhöhte Sicherheit in Personen- und Nutzfahrzeugen zu bieten.

Das mit Spannung erwartete „π"-Batteriesystem hat auf der Ausstellung große Aufmerksamkeit erregt. Das System verwendet eine „π"-förmige dreidimensionale Flüssigkeitskühltechnologie, die das schnelle Laden des Batteriesystems in 9 Minuten effizient anspricht. Mit einer „π"-förmigen Kühltechnologie werden wärmeleitende Kanäle oberhalb und rechts auf der Zelle aufgebaut, um eine dreidimensionale Wärmeübertragung zu erreichen und das Heizproblem des schnellen Ladens zu lösen. Basierend auf der CTP-Integrationstechnologie werden hocheffiziente Verbundmaterialien und Klebstoffe für Systemebene mit einer Gewichtsreduzierung von 10 % verwendet. Dies ermöglicht einen kleineren Platz, geringeres Gewicht und einen höheren Kilometerbereich. Dies reduziert die Abhängigkeit von der Fahrzeugpalette, was zu geringeren Fahrzeuggewicht und -kosten führt und die Gesamtkosten für die Gesellschaft senkt.

Das 12 V-Batteriesystem löst eine Reihe von Schmerzpunkten im Zusammenhang mit Blei-Säure-Batterien und bietet eine hervorragende Leistung in Aspekten wie Niedertemperaturleistung, Hochtemperaturnutzung und Zykluslebensdauer. Es ist mit verschiedenen Fahrzeugmodellen kompatibel, einschließlich SUVs, Vans, Sedans und Coupes und erfüllt unterschiedliche Marktanforderungen mit einer hohen Wirtschaftlichkeit. Das 48 V Batteriesystem verwendet eine integrierte Flüssigkeitskühlung und eine extreme Temperaturbilanztechnologie, die eine starke Leistung für den Betrieb des Fahrzeugs bietet.

Darüber hinaus erregten die Nutzfahrzeuge der prismatischen LFP-Batterie, BMS und den standard-Akku für Nutzfahrzeuge von EVE Energy die Aufmerksamkeit vieler Besucher. In den letzten Jahren hat das Unternehmen eng mit führenden inländischen Nutzfahrzeugherstellern zusammengearbeitet, während seine Produkte in Logistikfahrzeugen, Personenkraftwagen, Lastkraftwagen und anderen Bereichen weit verbreitet sind. In Zukunft zielt EVE Energy darauf ab, seine Reichweite weltweit auszuweiten und Beziehungen und Kooperationen mit internationalen Kunden aufzubauen. Die innovativen und zuverlässigen Produkte des Unternehmens sind ein Beweis für sein Engagement für nachhaltige und effiziente Energielösungen.

EVE Energy demonstrierte sein Vertrauen in die Expansion des Auslandsgeschäfts, die Führung technologischer Vorteile und seinen Ansatz zur Förderung einer harmonischen Zusammenarbeit. EVE Energy widmet sich seinen Bemühungen, zur globalen Elektrifizierung der Automobilindustrie und zur Energiewende beizutragen.

Informationen zu EVE Energy

EVE Energy wurde in 2001 gegründet und ist in Shenzhen in 2009 notiert. Es hat sich zu einem globalen Akteur auf dem Markt entwickelt und bietet Kerntechnologien und umfassende Lösungen für Verbraucher- und Strombatterien, insbesondere im Hinblick auf das Internet der Dinge und das Energie-Internet. Aktuell hat EVE Energy ein Forschungsinstitut mit 60 Ärzten und mehr als 4.100 interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsingenieuren in den Bereichen Materialien, Elektrochemie, Strukturdesign und elektronischer Schaltungsdesign eingerichtet, das mehr als 5.900 nationale Patente in China erhalten hat. Das Unternehmen veröffentlichte eine Roadmap zur Reduzierung von CO2-Emissionen mit einer Reihe von Anstrengungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in den Bereichen Energieverbrauch, Herstellungsprozess, Lieferkette und Ressourcenmanagement und erhielt den Namen „National Green Factory". In der Zwischenzeit nutzt EVE Energy seine BIM-Technologie, um genaue und zuverlässige Daten für das Projektmanagement bereitzustellen, was insgesamt 2,533 Tonnen Standardkohle spart und jährlich 16.000 Tonnen CO2 -Emissionen reduziert.

Weitere Informationen über EVE Energy finden Sie auf der offiziellen Webseite von EVE https://www.evebattery.com/en.

