Bei Casinos Austria sind die besten Poker-Live-Events zu Hause

Maßgeschneiderte Angebote für alle Pokerfans, die Rückkehr der Großevents und top motivierte Teams machten 2022 zum erfolgreichsten Pokerjahr in der Geschichte.

Wien (OTS) - In mehr als 800 Turnieren wurden allein 2022 rund 5 Millionen Euro an Preisgeldern ausbezahlt. Das umfangreich ausgebaute Pokerangebot und der verantwortungsvolle Umgang in der Spielabwicklung holten die Pokerfans nach den Coronajahren nicht nur wieder zurück an die Pokertische, sondern machten das Pokerjahr 2022 zum erfolgreichsten in der Geschichte des Unternehmens.

Thomas Lamatsch, Poker Experte bei Casinos Austria: „Das Pokerjahr 2022 übertraf alle Erwartungen und war das bislang erfolgreichste Pokerjahr in der Unternehmensgeschichte. Es ist uns gelungen, das Pokerangebot step by step auszubauen, dadurch konnten wir der Poker Community ein gutes Angebot bieten. Besonders wichtig sind dabei kleinere Turnierserien wie die Pokermania und die damit verbundenen Preisgeldgarantien. Auch die großen Events trugen zum wirtschaftlichen Erfolg maßgeblich bei.“

Mit der Casinos Austria Poker Tour (CAPT) und der Poker Europameisterschaft ist Casinos Austria Austragungsort gefragter Live-Events. Das Unternehmen punktet bei diesen Veranstaltungen mit den überaus attraktiven Locations, der Qualität in der Spielabwicklung und Erfahrung im Ausrichten von internationalen Großveranstaltungen. In der Poker Community sind die Stationen der CAPT und die Poker EM beliebte Fixpunkte im Turnierkalender. Und das liegt nicht nur an den hohen Preisgeldgarantien. Man schätzt Tradition, Gastfreundschaft und die hohe Seriosität.

Zwtl.: Poker Europameisterschaft im Casino Velden

Das absolute Poker Highlight des Jahres steht auch heuer wieder im Casino Velden am Programm, wenn bei der 32. Poker Europameisterschaft von 18. bis 30. Juli mehrere tausend Gäste aus aller Welt erwartet werden und die Region um den Wörthersee zum Hot Spot für Pokerfans wird. Als Casinos Austria 1990 erstmals eine Poker EM – damals im Casino Baden – veranstaltete, hatte wohl keiner der Initiatoren eine Vorstellung davon, welche Dimensionen das Turnier drei Jahrzehnte später erreichen würde: Die Premiere bestand aus einem dreitägigen Seven Card Stud Turnier mit rund 90 Teilnehmer:innen. Mittlerweile geht es um nicht weniger als sieben Europameistertitel. Bei der Jubiläumsveranstaltung, der 30. Poker Europameisterschaft im Juli 2019 fanden sich mehr 10.000 Gäste im Casino Velden ein. Rund 1.500 Pokerspieler:innen aus 30 Nationen spielten in eineinhalb Wochen um ein Preisgeld von rund 3 Millionen Euro. Ein einzigartiges Erlebnis für jeden Pokerfan, und auch für die Hotellerie und Gastronomie der Region ist der Event ein enormer Gewinn. Denn bei diesem Mega-Event ist immer auch ausreichend Zeit, das außergewöhnliche Flair der Region abseits der Pokertische zu genießen. Casinos Austria bietet den Teilnehmer:innen attraktive Rahmenprogramme und sorgt dafür, dass der Aufenthalt für internationale und heimische Gäste zu einem unvergesslichen Gesamterlebnis wird.

Zwtl.: CAPT: Die Casinos Austria Poker Tour

Die Turniere der CAPT faszinieren sogar eingefleischte Turnierteilnehmer:innen. Die Locations sind einmalig, jeder einzelne Austragungsort hat sein ganz eigenes exklusives Flair. Die Pokerfans sitzen sich in den Casinos in Bregenz, Linz, Velden, Innsbruck, Seefeld und Baden gegenüber und genießen – ganz nach CAPT Manier – spannendes Poker gepaart mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm unter Einbeziehung der Besonderheiten des jeweiligen Veranstaltungsortes. Jede CAPT besteht aus verschiedenen Einzelturnieren mit unterschiedlich hohen Startgeldern und einem hohen Preispool. Der Main Event ist jeweils ein Texas Hold’em No Limit Turnier.

Zwtl.: Breites Angebot mit vielen Neuerungen

Mit der Pokermania, dem Competition Tuesday und diversen Wochenturnieren gibt es viel Neues, auch für Einsteiger.

Die Casinos überzeugen mit elegantem Flair und Gastfreundschaft, die gemütlichen Poker Lounges stehen für einen aufregenden Abend mit Freunden zur Verfügung. Infos zu allen Poker Events gibt es unter poker.casinos.at und auf den Internetseiten der jeweiligen Casinos unter casinos.at. Die Gäste können sich zu 100% darauf verlassen: Pokern bei Casinos Austria bedeutet Pokervielfalt mit höchster (Poker-)Kompetenz.

