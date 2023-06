#SchutzFürAlle: Heute startet Kampagne für den vollen Diskriminierungsschutz

LGBTIQ-Organisationen legen gemeinsames Positionspapier vor und starten Petition

Wien (OTS) - Vollumfänglicher Diskriminierungsschutz für LGBTIQ-Menschen ist eine der wichtigsten politischen Forderungen der LGBTIQ-Community. Mit der Kampagne #SchutzFürAlle haben sich eine Vielzahl queerer Vereine und Organisationen zusammengeschlossen und fordern die Bundesregierung auf, den Schutz vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und Geschlecht, insbesondere Geschlechtsidentität, Geschlechtsmerkmale und Geschlechtsausdruck, endlich umzusetzen. Dazu wurde nun ein detailliertes Positionspapier veröffentlicht und eine Petition gestartet.

„Beim Diskriminierungsschutz gibt es große Rechtsschutzlücken – es ist beschämend, dass wir in Österreich nach wie vor aufgrund unserer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität legal diskriminiert werden können“, sagt Ann-Sophie Otte, Obfrau der HOSI Wien. „Das Gleichbehandlungsgesetz ist ein Flickenteppich, der es betroffenen Personen schwer macht, gegen erlebte Diskriminierung vorzugehen. Wir fordern, dass unsere Community endlich rechtlich gegen Diskriminierung abgesichert wird.“

„In der Realität bedeutet der fehlende Diskriminierungsschutz zum Beispiel, dass ich als lesbische Frau immer noch aus einem Café geworfen werden kann, wenn es dem Wirt nicht passt, dass ich mit meiner Partnerin Händchen halte, oder mir eine Mietwohnung aufgrund meiner sexuellen Orientierung legal verweigert werden kann“, so Lisa Hermanns, Generalsekretärin der HOSI Wien. „Im europäischen Vergleich ist Österreich eines der Schlusslicht beim Diskriminierungsschutz und hat großen Aufholbedarf gegenüber Ländern wie den diesjährigen EuroPride-Gastgeber*innen Malta oder den skandinavischen Ländern.“

„Wir fordern gemeinsam mit vielen weiteren LGBTIQ-Organisationen in Österreich die Bundesregierung dazu auf, endlich zu handeln, den vollen Diskriminierungsschutz für queere Menschen umzusetzen und damit den Schutz für alle zu garantieren“, fordert Otte.

Die beteiligten Organisationen sind:

Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien

Türkis Rosa Lila Tipp

RosaLila PantherInnen

QWIEN - Zentrum für queere Geschichte

queer@hochschulen

FAmOs Regenbogenfamilien

Queer Base - Welcome & Support for LGBTIQ Refugees

Grüne Andersrum Wien

Colors Of Yoga

Venib - Verein Nicht Binär

Verein St.Prides - Queere Menschen in Niederösterreich

HOSI Salzburg

Verein Q:WIR

LMC Vienna

Homosexuelle Initiative Linz (HOSI Linz)

SoHo Österreich

Aids Hilfe Wien

Verein Intergeschlechtliche Menschen Österreich (VIMÖ)

Cha(i)nge - Trans Peer Group Vienna

Vienna Pride





Rückfragen & Kontakt:

HOSI Wien

Tel.: +43 660 2166605

Mail: office @ hosiwien.at