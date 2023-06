AVISO, 16.6. ab 15:00 Uhr: Jubiläumsfest 30 Jahre Wiener Parkbetreuung im Resselpark

Wien (OTS) - Am 16. Juni wird das 30-jährige Bestehen der Wiener Parkbetreuung am Karlsplatz im Resselpark gebührend gefeiert! Von 15:00 bis 19:00 Uhr gibt es für Jung und Alt ein unterhaltsames Programm. Die Institutionen, die die Parkbetreuung in ganz Wien umsetzen, werden auf unterschiedlichen Themeninseln viele lustige Aktivitäten anbieten.

Programm: Der Brunnen am Karlsplatz wird zu einem See umgewandelt, in dem man Kanu fahren und ein Floß bauen kann. Am Programm stehen auch ein Fahrrad-Parcours, UP-Cycling, Kinderzauberei, Jonglieren, Fallschirmspiele, Schminken, Roboter bauen, Micro Soccer, Quizspiele, Minigolf, Bubble Football, Slackline, Tempelhüpfen, Tanz-Workshops u.v.a.m.

Termin: 16. Juni 2023, 15:00 bis 19:00 Uhr

Ort: Karlsplatz, Resselpark

Der Eintritt ist frei. Bei Sturm und Starkregen findet das Fest nicht statt.



In den Sommermonaten finden in allen Wiener Bezirken Feste statt. Auch zu diesen Festen sind alle Wiener*innen herzlich eingeladen.

Alle Informationen zur Parkbetreuung:

https://www.wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/jugend/park.html

Rückfragen & Kontakt:

Eveline Neumeyer

Stadt Wien – Bildung und Jugend

01/4000-84348

eveline.neumeyer @ wien.gv.at