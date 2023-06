„Gesund aus der Krise“: Internationales Vorzeigeprojekt schafft neue Standards für Mental Health bei Kindern & Jugendlichen

Montag, 19. Juni 2023, 10.15 Uhr Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP), Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Seminarzentrum 3. Stock

Wien (OTS) - Wir ziehen Bilanz zum psychischen Gesundheitszustand unserer Kinder und Jugendlichen, geben Ausblick, was es in Österreich braucht, um mehr psychische Stabilität zu erreichen und informieren über das Vorzeigeprojekt „Gesund aus der Krise“.



Pressekonferenz mit

Bundesminister Johannes Rauch, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)

a.o. Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger, Gesamtleitung „Gesund aus der Krise“ und Präsidentin Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP)

Mag.a Barbara Haid MSc, Präsidentin Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP)

Mag.a Daniela Kern-Stoiber MSc, Geschäftsführung bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit (bOJA)



Die Klimakrise, der Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie haben sich wie ein Brennglas über die Psyche unserer Jugend gelegt. Die von der WHO initiierte HBSC-Studie (Health Behaviour in School-aged Children Study), bei der zwischen November 2021 und Juli 2022 tausende Schülerinnen und Schüler im Alter von zehn bis 17 Jahren befragt wurden zeigte, dass jeder zweite junge Mensch in Europa in der Pandemie unter psychischen Problemen litt und dafür nicht die notwendige Hilfe erhielt. BehandlerInnen berichten von einer starken Zunahme von Essstörungen und Suizidalität. Auch Angst- oder Schlafstörungen haben signifikant zugenommen. Monatelange Wartezeiten auf kassenfinanzierte Therapieplätze sind seit Jahren Realität und waren bereits vor der Pandemie traurige Normalität. Der Regelbetrieb kann derzeit keine ausreichende Versorgung unserer Kinder und Jugendlichen gewährleisten.



„Gesund aus der Krise“ ist die österreichische Antwort auf ein internationales Problem. Das Projekt schafft neue Standards und bietet niederschwellig, rasch und kostenlos bis zu 15 psychologische/ psychotherapeutische Beratungen / Behandlungen an.

Seit April 2022 wurden über das Projekt „Gesund aus der Krise“ über 8.000 Behandlungsplätze (klinisch-psychologische, gesundheitspsychologische und psychotherapeutische Beratung und Behandlung) für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahren ermöglicht. Für das Folgeprojekt wurde die Förderung auf 20 Millionen Euro erhöht: Damit erhalten weitere 10.000 Kinder und Jugendliche Unterstützung. Österreichweit behandeln und beraten derzeit 875 Klinische PsychologInnen, GesundheitspsychologInnen und PsychotherapeutInnen unsere Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 17 Sprachen. Ziel ist, infolge des großen Bedarfs den BehandlerInnenstab auf 1.500 aufzustocken.



Der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) setzt das vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) geförderte Projekt in enger Kooperation mit dem Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) um.

Rückfragen & Kontakt:

Fabienne Patek, MSc (WU)

Projektleitung „Gesund aus der Krise“

0670 350 4846

fabienne.patek @ gesundausderkrise.at



Mag.a Gudrun Kreutner

Kommunikation "Gesund aus der Krise"

0699 1105 4001

gk @ gudrunkreutner.com



www.gesundausderkrise.at | www.boep.or.at | www.psychotherapie.at