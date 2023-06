Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

142 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 11. Juni 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben vier Motorradlenker und ein Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 8. Juni 2023, im Bezirk Kitzbühel, Tirol, bei dem ein 24-jähriger Motorradlenker getötet wurde. Der 24-Jährige verlor im Zuge eines Überholmanövers aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und prallte frontal in einen entgegenkommenden Pkw. Ein nachkommender Motorradlenker konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und dürfte mit dem auf der Straße liegenden 24-Jährigen ebenso kollidiert sein. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des entgegenkommenden Pkw leicht verletzt und mit der Rettung in das nächste Krankenhaus eingeliefert. Der 24-jährige Motorradlenker verstarb nach erfolglosen Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Am verlängerten Wochenende, zwischen Donnerstag und Sonntag, verunglückten vier Verkehrsteilnehmer tödlich.

Vier Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße L und eine auf einer Landesstraße B ums Leben. Je zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und Tirol und einer in Kärnten beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und in zwei Fällen Überholen. Zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 11. Juni 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 142 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 158 und 2021 121.

