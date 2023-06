CONCORDIA Sozialprojekte veröffentlicht ihren Wirkungsbericht für 2022/23

Barrieren abbauen, Wege aus der generationsübergreifenden Armutsfalle aufzeigen - Chancen eröffnen.

3 von 4 Kindern in Familien, in denen die Eltern nur über eine Grundschulbildung verfügen, sind gefährdet, selbst arm zu bleiben. Mit unseren Tageszentren durchbrechen wir den Teufelskreis der Armut und geben Kindern Flügel, um sich zu entfalten. Für eine bessere Zukunft. Bernhard Drumel, CONCORDIA Geschäftsführer

Wien (OTS) - Damit ein selbstbestimmtes Leben ohne Ausgrenzung für alle Kinder und Jugendlichen möglich ist. Das ist die Vision von CONCORDIA.

Der russische Angriff auf die Ukraine und seine vielschichtigen Folgen haben große Auswirkungen auf die Projektländer von CONCORDIA. Besonders in der Republik Moldau führen die politischen und humanitären Krisen zu weiteren Notlagen, die 2022 die volle Aufmerksamkeit der Hilfsorganisation und rasche Unterstützungsmaßnahmen forderten.

In Moldau, Rumänien, Bulgarien, und Österreich hat CONCORDIA ihre Türen und neue Programme für ukrainische Geflüchtete geöffnet.

2022 konnte CONCORDIA insgesamt 13.018 Menschen mit ihren regulären Hilfsangeboten, und 16.415 Geflüchteten mit ihrem Ukraine-Nothilfe Programm unterstützen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 legt CONCORDIA ihren Fokus auf Kinder, Jugendliche und deren Familien in Not. Kinder, die schwierige Situationen erleben, leiden oft ein Leben lang an deren sozialen und gesundheitlichen Folgen. Die psychosozialen Auswirkungen von traumatisierenden Flucht- und Gewalterfahrungen erfordern ein hohes Maß an Achtsamkeit, Verständnis und vertrauensbildenden Maßnahmen. Ein Schwerpunkt war daher auch im Jahr 2022, Kinderschutz und den richtigen Umgang mit Traumata bei Kindern und Jugendlichen durch Mitarbeiter*innen-Schulungen sowie des familiären Umfelds zu stärken.

Bildungsmaßnahmen und familienstärkende Sozialarbeit als Herzstück des CONCORDIA Programms

In unseren Kernprogrammen haben wir unsere familienstärkende Hilfe und Aktivitäten in den CONCORDIA Tageszentren intensiviert. Unsere Tageszentren sind Andockstellen für Kinder aus den ärmsten Gemeinden in Rumänien, der Republik Moldau, Bulgarien und dem Kosovo. Eltern werden unterstützt, ihre Lebensbedingungen zu verbessern und Zugang zu Sozialleistungen, Berufsausbildung und Jobcoaching zu erhalten. Denn häufig ist das zugrundeliegende Problem nicht mangelnde elterliche Fürsorge, sondern der tägliche Kampf ums Überleben, in dem ganze Familien über Generationen feststecken.

Fokusland Republik Moldau: Neue Kooperationen für effektive Hilfeleistungen vor Ort

Als größte Hilfsorganisation in der Republik Moldau kam CONCORDIA 2022 eine besondere Rolle zu. Bereits in den ersten Kriegstagen war das CONCORDIA Team Moldau gemeinsam mit ihrem Netzwerk an Freiwilligen am Grenzübergang Palanca zwischen Moldau und der Ukraine im Einsatz, um die Tausenden, die in den ersten Kriegstagen täglich über die Grenze kamen und stundenlang in der Kälte ausharren mussten, mit Hilfsgütern zu versorgen.

Sowohl für ukrainische sowie auch moldauische Familien ist es in Moldau schwierig über den Winter zu kommen. CONCORDIA verteilt in den Wintermonaten Hilfspakete mit Lebensmitteln, Hygieneprodukten und Brennholz an besonders gefährdete Familien und moldauische Familien die Geflüchtete bei sich aufgenommen haben.

Durch die Unterstützung unserer Partner, der Kindernothilfe, Caritas, Jugend eine Welt und jeder einzelnen Spende unserer Unterstützer*innen war es CONCORDIA möglich, so vielen Menschen wie nie zuvor über die kalten Wintermonate zu helfen.

Der Einsatz für gefährdete und benachteiligte Kinder und die friedensstiftende Arbeit von CONCORDIA in Moldau wurde 2022 mit dem Pax Christi Friedenspreis geehrt. Ein Preis, der vielen gehört: allen Mitarbeiter*innen, den vielen Freiwilligen und allen Unterstützer*innen, die dazu beitragen, dass die Arbeit von CONCORDIA überhaupt möglich ist.

Der CONCORDIA Wirkungsbericht 2022/23 steht hier als Download bereit.

Spendenkonto CONCORDIA Sozialprojekte IBAN: AT28 3200 0000 1318 7893 oder online

