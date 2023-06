ATV-Frage der Woche: Babler weit von politischer Mitte entfernt

Wien (OTS) - ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lassen am Sonntag die politischen Geschehnisse der Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Er befragte 500 Österreicher:innen: "Wo sehen Sie folgende Politiker:innen und sich selbst im politischen Spektrum: ganz links, eher links, in der Mitte, eher rechts oder ganz rechts?"

Während der größte Teil der Befragten von 41 Prozent, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung, sich selbst in der politischen Mitte verortet, sowie 24 Prozent "links" und 20 Prozent "rechts", sieht die Mehrheit der Befragten den neuen SPÖ-Chef Andreas Babler im politischen Spektrum mehrheitlich "links" (55 Prozent) positioniert. Nur 15 Prozent der Befragten sehen Babler in der politischen Mitte, sechs Prozent sogar "rechts".

Die Bevölkerung ordnet FPÖ-Chef Herbert Kickl klar dem rechten Spektrum zu: 67 Prozent der Befragten sehen Kickl "rechts" orientiert. Die Mehrheit der Befragten verortet Grünen-Chef Werner Kogler im linken politischen Lager (55 Prozent). Bei der Einordnung von Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer sind die Befragten uneinig. Während ihn 32 Prozent in der politischen Mitte verorten, sehen ihn 35 Prozent "rechts" und 15 Prozent "links" positioniert.

Meinungsforscher Peter Hajek: "Während die österreichische Bevölkerung sich klar in der Mitte verortet, wird Andreas Babler deutlich links im politischen Spektrum verortet. Im Gegensatz zu Herbert Kickl, der weit rechts gesehen wird, hat Babler dort mit Werner Kogler und einer eventuell wiedererstarkten KPÖ harte Konkurrenz. Will Babler die SPÖ in Richtung 30 Prozent führen, wird er sich bei manchen Themen mittiger positionieren müssen.“

