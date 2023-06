NEOS zu Causa ÖIF: ÖVP steckt weiterhin bis zum Hals im Korruptionssumpf

Hoyos: „Die Volkspartei hat ein Problem mit struktureller Korruption - und das wird sich auch nicht ändern, solange sie an den Hebeln der Macht sitzt.“

Wien (OTS) - „Die ÖVP steckt weiterhin bis zum Hals im Korruptionssumpf“, kommentiert NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos die Recherchen des Nachrichtenmagazins „profil“, wonach der ehemalige ÖVP-Chef Sebastian Kurz den Österreichischen Integrationsfonds für seinen machtpolitischen Aufstieg missbraucht hat. Trotz der vielen Fälle von Postenkorruption in der Vergangenheit sei die Volkspartei immer noch „absolut uneinsichtig, lernresistent und untergräbt mit dieser Aktion erneut das Vertrauen der Menschen in die Politik“. Hoyos fordert lückenlose Aufklärung und eine Klarstellung von ÖVP-Chef Karl Nehammer, was die unzähligen Korruptionsaffären seines Vor-Vorgängers betrifft. „Anstatt auf einer Partybühne zu tanzen, sollte Nehammer seine Partei endlich aufräumen.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)