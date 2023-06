NEOS: „Comeback der Sozialdemokratie“ startet mit alten Belastungsideen

Loacker: „Neue Steuern sind das Letzte, was wir im Hochsteuerland Österreich jetzt brauchen.“

Wien (OTS) - „Österreich ist schon jetzt ein absolutes Hochsteuerland. Neue Steuern sind das Letzte, was wir jetzt brauchen“, kritisiert NEOS-Wirtschafts- und Sozialsprecher Gerald Loacker die Aussagen von SPÖ-Parteichef Andreas Babler zu Vermögens- und Erbschaftssteuern im heutigen Ö1-Mittagsjournal. Anstatt das ‚Comeback der Sozialdemokratie‘ mit alten Belastungsideen zu starten, die die Steuerlast noch weiter nach oben treiben, müsse sich der neue SPÖ-Parteichef ernsthaft darüber Gedanken machen, wie man die Menschen in Österreich tatsächlich entlasten könne. „Es muss die Möglichkeit geben, voranzukommen und sich aus eigener Kraft etwas aufzubauen”, so Loacker.

„Unsere Pläne für eine spürbare Entlastung liegen auf dem Tisch. Besonders wichtig ist uns, dass die Lohn- und Einkommenssteuer endlich sinken, damit den Menschen mehr zum Leben bleibt“, betont Loacker. „Auch die von uns vorgeschlagene Streichung der Kapitalertragssteuer bei Sparbüchern und -konten wäre ein wichtiger Hebel, um die Mitte der Gesellschaft zu entlasten. Und nebenbei hätte das auch einen positiven Effekt auf die hohe Inflation.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)