FPÖ – Hafenecker: Übertragung der Regenbogenparade bestätigt FPÖ mit Petition gegen ORF-Zwangssteuer

„Einmal mehr bestätigt der ORF selbst, dass er seinem gesetzlichen Auftrag nicht mehr nachkommt und eine Abschaffung der ORF-Zwangssteuer mehr als gerechtfertigt ist“

Wien (OTS) - „Finanziert durch eine Zwangssteuer überträgt der ORF nächste Woche Live-Bilder von der Regenbogenparade, statt endlich dem gesetzlich festgelegten Bildungsauftrag nachzukommen. Ich erinnere mich noch gut an die verstörenden Bilder vom letzten Jahr. Und dafür wollen ÖVP und Grüne gemeinsam mit dem ORF den Österreichern künftig noch tiefer in die Taschen greifen? Nicht mit uns! Einmal mehr bestätigt der ORF selbst, dass er seinem gesetzlichen Auftrag nicht mehr nachkommt und eine Abschaffung der ORF-Zwangssteuer mehr als gerechtfertigt ist“, so FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA heute in einer Reaktion auf die Programmankündigung des ORF und verwies erneut auf die FPÖ-Online-Petition „Nein zur ORF-Zwangssteuer – Ja zu Objektivität und Sparsamkeit“, welche unter www.haushaltsabgabe.fail unterzeichnet werden kann.



Anstatt dem „Zwangsgebührenzahler“ ein qualitatives Programm zu bieten, würde das ORF-Programm neben der „Endlos-Werbung, Wiederholungen in Dauerschleife nun mit der Übertragung der Regenbogenparade den Wahnsinn auf den Höhepunkt treiben“. Hafenecker: „Während sich die ORF-Bonzen an üppigen Managergehältern, Luxuspensionen und sündteuren ,Golden Handshakes´ bedienen, muss der ORF aus Einsparungsgründen zum Bespiel bei der Übertragung vom Breitensport einsparen, aber auf ORF 1 gibt man diesem Wahnsinn eine Bühne. Es ist unfassbar.“



„Die ORF-Zwangssteuer ist nichts anderes als eine dreiste Abzocke der ohnehin schon teuerungsgeplagten Bürger und daher werden wir alles tun, diese bis zum letztmöglichen Tag zu verhindern. Und wenn die FPÖ nach der Nationalratswahl Teil der Bundesregierung sein wird, werden wir die ORF-Zwangssteuer spätestens dann sofort einstellen. Darauf können sich Weißmann und seine Privilegienritter am Küniglberg, denen auf Kosten der Österreicher nichts zu teuer ist, sowie die von der Bundesregierung mit der ORF-Zwangsgebühr ‚beglückten‘ Österreicher verlassen!“, so Hafenecker abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at