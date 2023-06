FPÖ - Nepp: Entlastung der Wien-Energie-Kunden muss sofort präsentiert und umgesetzt werden

Freiheitliche Kritik an Wien Energie wird nun auch durch E-Control bestätigt

Wien (OTS) - Während die Preise für Strom und Gas am weltweiten Energiemarkt stetig sinken, verrechnet die Wien Energie weiter viel zu hohe Kosten an ihre Kunden. Dies bestätigt nun auch die E-Control, die vor allem die Preise für Neukunden für weit überzogen hält. „Bürgermeister Ludwig und Finanzstadtrat Hanke hätten schon vor Monaten die Preistreiberei der Wien Energie, die zahlreiche Menschen an den Rand den Existenz gebracht haben, stoppen müssen. Stattdessen haben sie wohlwollend dabei zugesehen, wie die Wien Energie und damit auch die Wiener Stadtwerke auf Kosten der Bürger Millionengewinne lukrieren. So ein Verhalten ist mehr als unredlich“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, der immer noch fordert, die Gewinne an Wiener zurückzugeben und damit für echte Entlastung zu sorgen.

Kritisch sieht Nepp die Ankündigung Hankes, die Preise der Wien Energie mit Ende Juni deutlich senken zu wollen: „Worauf wartet man im Rathaus eigentlich noch? Eine solche Maßnahme ist längst überfällig und es ist nicht einzusehen, warum das genaue Vorgehen noch nicht präsentiert wurde und man bis Ende Juni zuwartet. Die Wiener haben das Recht, dass ihnen endlich aus dieser, durch das stadteigene Unternehmen verursachten Miesere herausgeholfen wird und sie nicht wieder mit Versprechen vertröstet werden“, schließt Nepp.





