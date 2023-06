Meeting präsentiert nachhaltige brasilianische Agrarindustrieprojekte für Investoren

SÃO Paulo (ots/PRNewswire) - Traive, ein brasilianisches Fintech-Unternehmen, das sich auf die Agrarwirtschaft spezialisiert hat, nimmt gemeinsam mit Botschaften und anderen Unternehmen, die den Sektor im Land unterstützen, an Treffen in London (07.06.), Berlin (09.06.) und Den Haag (12.06.) teil, an denen Vertreter von Investmentfonds, Risikokapitalgesellschaften und Banken teilnehmen.

Als eines der Länder mit der größten biologischen Vielfalt auf unserem Planeten ist Brasilien ein Vorbild für nachhaltige Landwirtschaft und verfügt über Vorschriften zum Schutz der Umwelt in der gesamten Produktionskette. Allerdings wird das Geschäftspotenzial dieses Segments potenziellen Investoren nicht immer deutlich gemacht, während es gleichzeitig Richtlinien für den weltweiten Schutz der natürlichen Ressourcen unterstützt. "Der europäische Markt ist sehr daran interessiert zu erfahren, wie der brasilianische Agrarmarkt funktioniert, welche Kapazitäten er hat und wie er in die ESG-Agenda einbezogen wird. Mit exzellenten Statistiken im Bereich der nachhaltigen Bewirtschaftung, die den Schutz, die Erhaltung und die Entwicklung der Nutzung von Bio-Inputs beinhalten, zeigt die brasilianische Agrarindustrie ebenfalls solide Ergebnisse und startet 2023 mit einem Überschuss von 8,69 Milliarden US-Dollar *, was für Investoren, die Kapital im Green-Bond -Segment mit sozialer und ökologischer Sicherheit und einer finanziellen Rendite investieren möchten, sehr attraktiv ist", sagt Fabricio Pezente, Geschäftsführer von Traive.

Im Jahr 2022 konnte die von Traive in Zusammenarbeit mit SIM und OPEA durchgeführte Initiative Responsible Commodities Facility (RCF) Investitionen in Höhe von 11 Millionen US-Dollar von den britischen Handelsketten Tesco, Sainsbury's und Waitrose einwerben, zum Schutz der Wälder und zur Unterstützung des DCF-freien Sojaanbaus im brasilianischen Cerrado. Die Technologie von Traive war dafür verantwortlich, dass die Investoren eine transparente Analyse des Kreditrisikos und der Betriebsüberwachung durchführen konnten. Dank der Anreize, die durch sozial-ökologische Kriterien gesetzt wurden, weist die Initiative eine Nichteinhaltungsquote von 0 % bei den 32 finanzierten Betrieben auf, die 42.400 Tonnen Soja, 27.000 Tonnen Mais und 3.200 Tonnen Baumwolle produzierten, allesamt ohne Abholzung, wodurch 8.541 Hektar Wald erhalten wurden. Diese bahnbrechende Finanzierung im Land führte auch zu Gesprächen mit dem brasilianischen Landwirtschaftsministerium und wurde von Environmental Finance als "2022 Initiative of the Year - Green Bonds" ausgezeichnet.

Informationen zu Traive

Traive, mit Hauptsitz in den USA und Niederlassungen in Brasilien ist eine Technologieplattform, die künstliche Intelligenz und Daten nutzt, um Risikoanalyselösungen zu entwickeln, die den gesamten Bereich der Agrarkredite abdecken. Sie verbindet Einzelhändler, Genossenschaften und Industrien mit dem Kapitalmarkt und ermöglicht so den Zugang zu finanziellen Ressourcen, Daten, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit in ihren Unternehmen.

