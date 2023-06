5. Bezirk: Reinprechtsdorfer Straße - Straßenbauarbeiten zwischen Margaretenstraße und Arbeitergasse

Wien (OTS) - Am Montag, den 12. Juni 2023, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit der nächsten Etappe der Umbauarbeiten in der Reinprechtsdorfer Straße im 5. Bezirk im Abschnitt zwischen Margaretenstraße und Arbeitergasse.

Verkehrsmaßnahmen

Der von den Bauarbeiten betroffene Bereich ist für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die angrenzenden Seitenstraßen werden als provisorische Sackgassen geführt. Die Durchfahrt auf der Margaretenstraße ist bis Ende Juni möglich.

Im Juli und im August sind das Kreuzungsplateau Reinprechtsdorfer Straße/Margaretenstraße sowie die Margaretenstraße von Spengergasse bis Reinprechtsdorfer Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Margaretenstraße wird zwischen Einsiedlergasse und Kohlgasse zur provisorischen Einbahn in Richtung stadteinwärts. Ab 1. September ist die Durchfahrt auf der Margaretenstraße wieder möglich.

Im Herbst wird am Kreuzungsplateau Reinprechtsdorfer Straße/Arbeitergasse gearbeitet und die Arbeitergasse als provisorische Einbahn in Richtung stadteinwärts geführt. Die Umleitung in Richtung stadtauswärts erfolgt über die Margaretenstraße. Der Fußverkehr bleibt aufrecht.

Umleitungen der Buslinien

Sperre der Reinprechtsdorfer Straße zwischen Margaretenstraße und Arbeitergasse (ab 12. Juni)

Die Buslinien 14A (Richtung Reumannplatz) und 12A (Richtung Eichenstraße) fahren über Ramperstorffergasse, Bacherplatz, Arbeitergasse und Reinprechtsdorfer Straße.

Sperre Margaretenstraße (Juli und August)

Die Linie 12A (Richtung Schmelz) fährt über Ramperstorffergasse, Bacherplatz, Arbeitergasse, Gaudenzdorfer Gürtel und Arndtstraße. Die Buslinien 14A (Richtung Reumannplatz) und 12A (Richtung Eichenstraße) fahren über Ramperstorffergasse, Bacherplatz, Arbeitergasse und Reinprechtsdorfer Straße.

Halbseitige Sperre der Arbeitergasse bzw. Einbahnführung der Arbeitergasse in Fahrtrichtung stadteinwärts (Herbst 2023)

Die Buslinien 14A (Richtung Reumannplatz) und 12A (Richtung Eichenstraße) fahren über Margaretenstraße, Zentagasse und Stolberggasse. Die Linie 14A fährt weiter in die Reinprechtsdorfer Straße und die Linie 12A in ihre Stammstrecke über Fendigasse.

Die Haltestellen bei Zentagasse 37 sowie 13-15 werden wieder aktiviert. Des Weiteren werden die Haltestellen in der Stolberggasse 24, 40 und 46 auch wieder angefahren. Die Linie 59A (Richtung Oper) fährt über die Arbeitergasse und die Linie 59A (Richtung BHF Meidling) über die Margaretenstraße und bleibt bei den Haltestellen der Linie 12A stehen. Zusätzlich wird in der Steinbauergasse 4-6 eine provisorische Haltestelle errichtet.

Örtlichkeit der Baustelle: 5., Reinprechtsdorfer Straße zwischen Margaretenstraße und Arbeitergasse

Baubeginn: 12. Juni 2023

Geplantes Bauende: Dezember 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at



Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at