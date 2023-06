1.500 Fans besuchten "Die Bergretter" in Ramsau am Dachstein

Großer Andrang beim 2. Bergretter Fantag, der ZDF-Quotenhit wird in der österreichischen Region Schladming-Dachstein produziert

Ramsau am Dachstein (OTS) - Dramatische Rettungsaktionen in den steirischen Alpen, große Emotionen, Romantik und viel Spannung vor der traumhaften Bergkulisse rund um den steirischen Ort Ramsau am Dachstein. Das ist das Erfolgsrezept der Fernsehserie 'Die Bergretter', die wöchentlich bis zu sechs Millionen Zuschauer im ZDF erreicht und seit 2009 im TV ausgestrahlt wird. Am Freitag (9.6.) konnten Fans beim 2. Bergretter Fantag einen Blick hinter die Kulissen der erfolgreichen TV-Sendung werfen.



Rund 1.500 begeisterte Bergretter-Fans nutzten die Gelegenheit, pilgerten nach Ramsau am Dachstein, um Ihre Stars live in Aktion zu sehen. Auf dem abwechslungsreichen, ganztägigen Programm stand ein spektakulärer Bergrettungseinsatz mit der Bergrettung Ramsau am Dachstein, der ÖAMTC Flugrettung C14, sowie den Schauspielern der TV-Serie. Als Highlight begeisterten am Nachmittag die Stars der Serie Sebastian Ströbel (Markus Kofler), Luise Bähr (Katharina Strasser), Robert Lohr (Michael Dörfler), Markus Brandl (Tobias Herbrechter) und Martin Leutgeb (Polizist Gert Holzer) beim Live-Talk im Festzelt die Zuseher ...



>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein



Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Mathias Schattleitner, +43/(0)3687/23310, presse @ schladming-dachstein.at