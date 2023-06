VP-Mahrer ad Klima-Aktivisten: Weitere Eskalationsstufe – Sabotage an Fahrzeugen

Autofahrer werden bewusst in Gefahr gebracht – Mit der Härte des Rechtsstaates eingreifen

Wien (OTS) - Mit der Sabotage an Privatfahrzeugen in Hietzing haben die selbsternannten Klima-Aktivisten eine weitere Grenze überschritten. So wurde gezielt bei SUVs die Luft aus den Reifen gelassen – wenn das vom Autofahrer nicht früh genug bemerkt wird, kann dies schnell zu einem Unfall führen.

„Mit ihren Aktionen tragen diese Personen nicht zu mehr Klimaschutz bei, sondern sabotieren, gefährden und hetzen die Zivilgesellschaft auf“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Auch in Deutschland wurde zuletzt ein Hotel mit einem Farb-Anschlag durch die „Letzte Generation“ attackiert. Es sind Meldungen wie diese, die zeigen, dass die Klima-Aktivisten immer radikaler werden. Die Wiener Volkspartei hat sich deshalb in der Vergangenheit schon für eine Anpassung der Rechtslage an die neuen Herausforderungen ausgesprochen. Auch die mutwillige Gefährdung von Verkehrsteilnehmern durch Sabotage an Fahrzeugen muss vom Rechtsstaat entschieden geahndet werden: „Wer andere Menschen in Gefahr bringt muss die rechtlichen Konsequenzen tragen“, so Mahrer abschließend.

