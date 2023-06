Lena Pressler und Markus Fuchs pulverisieren ÖLV-Rekorde

LH-Stv. Landbauer: „Es sind Sportler wie Lena Pressler und Markus Fuchs, die eine große Vorbildwirkung für unsere Jugend haben“

St.Pölten (OTS) - Beim 15. Sportunion Liese Prokop Memorial im SPORTZENTRUM Niederösterreich starteten am gestrigen Donnerstag die Austrian Top Meetings 2023. Zahlreiche Athletinnen und Athleten aus 13 Nationen gingen an den Start. Für die absoluten Highlights sorgten allerdings zwei niederösterreichische Leichtathletik-Asse, die in erstaunlicher Manier jeweils Österreichischen Rekord aufstellten.

Der nunmehr alleinige schnellste Mann Österreichs, Markus Fuchs, sprintete mit 10,08 Sekunden über 100m zum Tagessieg und zur neuen Bestmarke. „Das ganze Bundesland Niederösterreich ist stolz auf die einzigartigen Leistungen von Markus Fuchs. Er hat gezeigt, was mit hartem Training, Ehrgeiz und einem ungebrochenen Willen alles möglich ist“, gratuliert LH-Stellvertreter Udo Landbauer dem 27-Jährigen zum Österreichischen Rekord.

Nachdem die 22-jährige Lena Pressler bereits letztes Jahr auf derselben Anlage den damaligen Uraltrekord unterboten hat, konnte sie heuer abermals nachlegen und den Rekord mit 56,14 Sekunden über 400m Hürden weiter verbessern. „Es sind insbesondere Sportler wie Lena Pressler und Markus Fuchs, die eine große Vorbildwirkung für unsere Jugend haben. Als Vertreter von SPORTLAND Niederösterreich liegt mir die Förderung und Ausbildung unserer jungen Nachwuchshoffnungen besonders am Herzen“, so Landbauer.

Neben den beiden neuen ÖLV-Rekorden von Pressler und Fuchs drückten auch Victoria Hudson sowie Lionel-Afan Strasser dem Event ihren Stempel auf. Speerwerferin Hudson bleibt mit ihrer Siegesweite von 59,18 knapp unter der Schallmauer von 60m, die sie bereits mehrmals geworfen hat. Hochspringer Strasser holt ebenfalls den Sieg in seiner Disziplin nach Niederösterreich. Er gewinnt mit seinem erfolgreichen Versuch über 2,13m.

